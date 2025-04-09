В Минске прошёл единый день депутата

Найти ответы на проблемные вопросы и озвучить инициативы по развитию города. В Минске прошел единый день депутата. В каждом районе Минска народные избранники общались с жителями города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чаще всего звучали темы, связанные со сферами здравоохранения и образования. А количество вопросов в сфере коммунального хозяйства значительно сократились. В администрации Октябрьского района прием вел депутат Георгий Козел. К нему обратились родители абитуриентов колледжа цифровых технологий, в котором действует учебная программа для инвалидов по зрению, а также школьники, мечтающие посетить Звездный Городок в Московской области России, где находится центр подготовки космонавтов.

Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я бы выделил обращение группы ребят Октябрьского района, которые попросили рассмотреть возможность, чтобы они попали в Звездный Городок Российской Федерации. И навеяло им это то, что все-таки Беларусь стала космической державой.

Алла Жуковец:

Я мама особенного ребенка, которому требуются особые условия обучения. И сейчас, чтобы получить профессию, нужную ему в жизни, интеллектуальную профессию, я обратилась к Георгию Владимировичу за советом и решила свои вопросы, которые меня интересовали. Я довольна посещением.

Следующий единый день депутата пройдет 14 мая. Для того чтобы прийти на прием, предварительная запись на требуется.