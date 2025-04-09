Макарина-Кибак: с помощью науки белоруски выносили и родили 20 тысяч здоровых младенцев

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Людмила Макарина-Кибак, директор Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:

Все-таки и наука вносит огромный вклад в качество нашей жизни. Если мы раньше говорили, что генетика вносит всего лишь 10 %, то на сегодня мы готовим нашу молодежь, чтобы они рожали более здоровое поколение. С помощью наших ученых женщины выносили около 20 тысяч и родили здоровых младенцев.