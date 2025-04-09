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Макарина-Кибак: с помощью науки белоруски выносили и родили 20 тысяч здоровых младенцев

09 апреля 2025 17:29
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Людмила Макарина-Кибак, директор Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:
Все-таки и наука вносит огромный вклад в качество нашей жизни. Если мы раньше говорили, что генетика вносит всего лишь 10 %, то на сегодня мы готовим нашу молодежь, чтобы они рожали более здоровое поколение. С помощью наших ученых женщины выносили около 20 тысяч и родили здоровых младенцев.

Макарина-Кибак: с помощью науки белоруски выносили и родили 20 тысяч здоровых младенцев-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Которые могли бы быть вообще не рождены?

Людмила Макарина-Кибак:
Да. Это наши генетические разработки, которые проводятся совместно с Министерством здравоохранения. Мы даже говорим о том, что на сегодня вносит вклад соблюдение диет, более здоровое питание. Но в каждом человеке заложены те гены, которые расскажут человеку, чем правильно питаться, чтобы долго жить и быть здоровым.

# Белорусская наука # Наука # Дети # Людмила Макарина-Кибак # Евгений Пустовой

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