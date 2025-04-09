Работа над законами должна идти от жизни – депутаты Палаты представителей обсудили положения Директивы №11

Стратегический документ, необходимый для успешного развития страны. Директива № 11, подписанная на прошлой неделе Президентом, стала отправной точкой модернизации всей системы госуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К вопросу подошли комплексно, ведь поиск новых подходов в работе диктует само время. В числе основных задач – усиление исполнительской дисциплины и нулевая бюрократия в вопросах взаимодействия органов власти и госуправления. Акцент также на оперативной и, главное, эффективной работе с населением. Решать проблемы людей нужно без волокиты и формализма.

Проще говоря, документ должен улучшить жизнь каждого через оптимизацию ежедневных процессов, которые происходят в стране. К слову, директива стала продолжением уже действующих двух указов Президента – о пятилетке качества и усилении роли председателей исполкомов на местах. От теории к практике – материал Галины Буро.

Пятиминутка в кабинете председателя райисполкома, и сразу выезд на объекты. Волковыск на пороге сразу нескольких праздников: готовится к встрече областных «Дожинок», впереди также юбилей города и района, к тому же Год благоустройства – надо привести в порядок улицы и здания. Планы большие.

Дмитрий Захарчук, председатель Волковысского райисполкома:

К дожиночным мероприятиям запланировано 126 объектов. Все объекты от земли. Это все запросы наших горожан. В основной массе улично-дорожная сеть, благоустройство дворовых территорий, несомненно, приведение в надлежащий вид объектов социальной сферы – детские сады, школы. Частный бизнес активно подключился к этому делу, чтобы город стал красивее и уютнее. На пустые совещания нет времени, надо выезжать на места и решать насущные задачи, проверять готовность объектов и нести персональную ответственность, а не ждать команды сверху. Тем более, что с 1 марта Александр Лукашенко дал широкие полномочия местным органам власти. А с 3 апреля на эффективность каждого дела настраивает руководителей и Директива Президента № 11. От каждого действия необходимо высокий КПД, будь то командировки, встречи или вложения бюджетных средств.

Галина Буро, корреспондент:

Один из объектов – детская поликлиника. Буквально через неделю учреждение переедет сюда из другой точки города, из старого здания в обновленные стены с ультрасовременным оборудованием. Жители ждут с нетерпением. Устранить формализм и бумажную волокиту, которая порой тянется годами, использовать электронный документооборот, который ускоряет работу, активно внедрять цифровые технологии. Эксперты уже назвали документы ударом по бюрократии.

Евгений Харук, аналитик БИСИ:

Уменьшение документооборота, конечно же, внедрение новых технологий в работу различных государственных структур, государственных органов будет способствовать уменьшению возможных недопониманий, недочетов, дополнительной нагрузки на сотрудников государственных органов. Это и есть прямые шаги по дебюрократизации государственного аппарата. То, о чем часто повторяется и главой государства, и высшими должностными лицами. И в том числе то, на что есть запрос среди населения. Потому что, чем проще обычному человеку, гражданину, в любом регионе, в деревне, в городе, в поселке обратиться с той или иной просьбой в государственную структуру, тем и качественнее будет ответ, тем больше уровень доверия у населения к этим структурам и в целом к тому, как работает государственный аппарат. Исполнительская дисциплина это еще и залог эффективного и качественного нормотворчества. Депутаты Палаты представителей Национального собрания обсудили положения Директивы № 11. Скрупулезная работа над законами должна идти от жизни.