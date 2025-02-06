Более 300 новых сельхозмашин закупят в хозяйства Минской области

Хлеборобы Минщины в ожидании очередного старта. Площадь ярового зернового клина в Минской области составит более 350 тысяч гектаров. Для этого в помощь аграриям центрального региона поступит более 300 новых сельхозмашин. Их получат все районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Приводят в порядок и технику с пробегом. В хозяйстве «Щавры-агро» Крупского района готовность составляет порядка 80 %.

Автопарк хозяйства насчитывает порядка 50 единиц сельхозмашин. Большинство отечественного производства, что гораздо упрощает вопросы по ремонту и эксплуатации. Это позволяет механизаторам быстро проводить замену изношенных деталей, не теряя времени в сезон полевых работ.

Дарья Авсюк, корреспондент:

В прошлом году в хозяйстве закупили 4 единицы техники. Например, ROSA. Она используется для внесения жидких минеральных удобрений. И уже будет задействована в предстоящих весенне-полевых работах.

В этом году парк обновят. К новому сезону закупят трактор и два почвообрабатывающих агрегата.