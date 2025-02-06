Более 300 новых сельхозмашин закупят в хозяйства Минской области
Хлеборобы Минщины в ожидании очередного старта. Площадь ярового зернового клина в Минской области составит более 350 тысяч гектаров. Для этого в помощь аграриям центрального региона поступит более 300 новых сельхозмашин. Их получат все районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Приводят в порядок и технику с пробегом. В хозяйстве «Щавры-агро» Крупского района готовность составляет порядка 80 %.
Подробнее в материале Дарьи Авсюк.
Автопарк хозяйства насчитывает порядка 50 единиц сельхозмашин. Большинство отечественного производства, что гораздо упрощает вопросы по ремонту и эксплуатации. Это позволяет механизаторам быстро проводить замену изношенных деталей, не теряя времени в сезон полевых работ.
Дарья Авсюк, корреспондент:
В прошлом году в хозяйстве закупили 4 единицы техники. Например, ROSA. Она используется для внесения жидких минеральных удобрений. И уже будет задействована в предстоящих весенне-полевых работах.
В этом году парк обновят. К новому сезону закупят трактор и два почвообрабатывающих агрегата.
Петр Тупеко, заведующий мехмастерскими сельхозпредприятия «Щавры-агро»:
Занимаемся как плановым ремонтом, так и текущим. Заранее у нас были составлены графики потребностей запчастей на всю технику согласно плановому ремонту. Слесарями, сварщиками, токарями тоже хозяйство укомплектовано, вопросов нет.
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