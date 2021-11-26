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«Как только представятся сотрудником банка, можете смело класть трубку». Что делать, если вам позвонили интернет-мошенники?

26 ноября 2021 14:10
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Новости Беларуси. В 2021 году в Минской области зарегистрировано более 300 преступлений, связанных с хищением денежных средств через интернет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Злоумышленники действуют очень избирательно, используют новые технологии и психологические подходы. Уловки мошенников совершенствуются.

«Как только представятся сотрудником банка, можете смело класть трубку». Что делать, если вам позвонили интернет-мошенники?-1

Преступления совершаются через социальные сети, мессенджеры, телефонные звонки. Как правило, атака на граждан идет из других стран. Именно по этой причине созданы специальные подразделения по борьбе с киберпреступностью. Наработан колоссальный опыт, применяются самые современные методики.

«Как только представятся сотрудником банка, можете смело класть трубку». Что делать, если вам позвонили интернет-мошенники?-4

Антон Афанаскин, старший оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступности УВД Минского райисполкома:
На территории Минского района с начала года совершено 380 преступлений. Мошенники очень избирательны, они могут поставить логотип банка, написать «техподдержка», придумать любое название учетной записи, но на это не стоит вестись. Нужно просто внимательно посмотреть на номер, с которого поступает звонок. Даже если там будет белорусский номер – поднять. Но как только вам представятся сотрудником банка, можете смело класть трубку.

«Как только представятся сотрудником банка, можете смело класть трубку». Что делать, если вам позвонили интернет-мошенники?-7

Во многом из-за личной беспечности граждан за последние три года число киберпреступлений выросло. Поэтому, чтобы не стать жертвой, не следует разглашать личную информацию.

# Интернет-мошенничество # общество # Антон Афанаскин # Фотофакт

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