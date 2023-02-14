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В жодинской детской поликлинике появился стоматологический этаж

14 февраля 2023 14:00
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Новости Беларуси. Стоматологи Жодино принимают маленьких пациентов в новой детской поликлинике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Напомним, ранее прием осуществлялся вместе со взрослым населением города в здании напротив.

В жодинской детской поликлинике появился стоматологический этаж-1

Под стоматологию в детской поликлинике отведен целый этаж – это четыре кабинета. Прием ведут специалисты разного профиля, в частности стоматолог-терапевт, хирург и ортодонт. Все помещения оснащены современным медицинским оборудованием. Из новшеств – каждый кабинет отведен под одного, а не двух пациентов, как это было ранее. Также есть места для родителей. Ежедневно каждый врач принимает порядка 30 детей.

В жодинской детской поликлинике появился стоматологический этаж-4

Татьяна Никифорова, главный врач Жодинской центральной городской больницы:
Мама может со своим маленьким пациентом решить все проблемы. Причем очень удобная локация – прямо напротив этих кабинетов стоматологических расположен рентген-кабинет, в котором работает два дентальных аппарата, КТ для проведения в трехмерном всех проблем ротовой полости. И, в принципе, можно снять любой зуб в единственном числе без большой лучевой нагрузки для пациента.

В жодинской детской поликлинике появился стоматологический этаж-7

Уже в следующую пятницу, 24 февраля, детская поликлиника Жодино отметит свой первый юбилей. Открытие отдельного здания для маленьких пациентов значительно уменьшило нагрузку на весь медперсонал городской больницы. Отметим, сегодня в поликлинике обслуживается почти 14 тысяч детей.

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# Учреждения здравоохранения # общество # Татьяна Никифорова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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