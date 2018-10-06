«Я не люблю, когда на улице разбросаны листья, поэтому я их убираю»: почему минчане выходит на субботники

Новости Беларуси. Подготовить столицу к зиме: первый осенний субботник прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Управиться коммунальщики должны до конца октября. По традиции городские службы рассчитывают на активное участие минчан. Присоединиться к посадке деревьев либо навести порядок у себя во дворе может каждый житель столицы. К слову, в субботу 6 октября основная часть работ была сосредоточена в парках и скверах города. За грабли взялись сотни человек, среди них – немало школьников и студентов.

Даниил Сухаревский, учащийся гимназии № 6 Минска:

Я хочу, чтобы везде было красиво. Я не люблю, когда на улице разбросаны листья, поэтому я их убираю. Я пришел не один, а с моим классом. Они мои верные друзья.

Екатерина Аскаленко, учащаяся гимназии № 6 Минска:

Я очень довольна, потому что я люблю рано вставать, я люблю трудиться на благо своего города. Люблю проходить по дорожкам, когда чисто. Мы все вместе убираемся, веселимся, разговариваем. Супер!

Егор Васловенок, учащийся Минского радиотехнического колледжа:

Я учусь в Минском радиотехническом колледже. Живу тут недалеко в общежитии, часто гуляю здесь. У меня сегодня выходной день, пар нет, я решил предложить своей группе убирать, и они согласились.

За несколько часов любимые места отдыха избавили от опавшей листвы и скопившегося мусора. К чистому марафону подключились не только местные жители, но и представители районных администраций, общественных организаций и трудовых коллективов.

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Нам вчера ребенок сказал, что здесь будет субботник. Вы знаете, тут несколько причин сразу: во-первых, это еще одна возможность, чтобы побыть какое-то время вместе всей семьей. И плюс – помочь еще и школе.

Елена Чередниченко:

Мне кажется только своим примером детям надо показывать. Потому что на словах они это не всегда понимают.

Ольга Смирнова, директор гимназии № 6 Минска, депутат Минского городского совета депутатов:

Мы здесь живем, мы здесь учимся, мы в этом сквере гуляем. Отрадно, что сегодня, накануне профессионального праздника, ребята и родители решили максимально дать возможность отдохнуть педагогам и вышли потрудиться самостоятельно практически, под небольшим нашим чутким руководством.