В Слуцке проходит финал республиканского проекта «Властелин села»

Новости Беларуси. Конкурс объединил семьи из всех областей страны. Все они живут и работают в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Конкурс объединил семьи из всех областей страны. Все они живут и работают в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Властелин села – это где музыка и где все люди ходят.
Чтобы попасть в финал, участники прошли районный и областной отборы. За звание властелин села поборются только шесть семей. Для этого им нужно пройти настоящие испытания. К примеру, преодолеть своеобразную эстафету или распилить на скорость бревна.
Отдельный конкурс для хозяек: в полевых условиях они приготовят дощаники на горящей деревянной колоде. Но, как отмечают участники, эти испытания их не пугают, а даже наоборот, делают семью еще крепче.
Яна Бура, участница проекта «Властелин села»:
Первый раз участвовали – первый раз победили на районе, первый раз победили на области и сразу приехали сюда. Есть ощущение праздника, очень красивое представление было, и парад очень понравился.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Наши отборочные этапы прошли в каждом районе и в каждой области Республики Беларусь. И действительно, здесь самые лучшие из лучших семьи. Действительно, это гордость, когда смотришь на них. Потому что благодаря таким людям сегодня у нас есть хлеб на столах. Мы действительно гордимся, что все вместе мы реализуем этот замечательный проект.
Сельскохозяйственный проект «Властелин села» проходит в 11-й раз. В 2008 году конкурс стал общереспубликанским. В этом сезоне в нем участвовали около полутысячи молодых семей по всей стране.