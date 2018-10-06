6 и 7 октября пройдут большие сельхозярмарки во всех районах Минска

Новости Беларуси. Большие сельскохозяйственные ярмарки пройдут во всех районах столицы в выходные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главные площадки по-прежнему у Дворца спорта на проспекте Победителей и у «Чижовка-Арены». В центре города с 09:00 до 16:00 можно будет купить свежую продукцию сельхозпредприятий, фермеров и рыбоводческих хозяйств со всей страны. А на улице Ташкентской свою фирменную продукцию представят предприятия Минской области.