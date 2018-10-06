Бабье лето в Минске: потепление до 20ºС обещают на выходные

Новости Беларуси. Лето заглянет в столицу: осеннее ненастье и ночные заморозки совсем скоро сменятся сухой и теплой погодой с температурой до 20 градусов тепла, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По прогнозам синоптиков, уже 6 октября будет солнечно. В воскресенье 7 октября в столице ожидается дождь, но все равно будет тепло.

Владимир Коледа, синоптик Гидрометцентра Республики Беларусь:

Бабье лето – это возврат тепла на довольно длительный период после существенного похолодания с заморозками. Так вот, похолодание было. Ненастная погода с дождями, с ветрами и заморозками была, и вот сейчас приходит теплой антициклон из Западной Европы. Он установится над Беларусью и будет находиться здесь может даже около недели.