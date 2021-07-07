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«Я надеюсь, это мероприятие станет доброй традицией». Марина Ленчевская высказалась о марафоне Белорусского союза женщин

07 июля 2021 18:38
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Новости Беларуси. Марафон молодежных проектов Белорусского союза женщин 7 июля прошел в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я надеюсь, это мероприятие станет доброй традицией». Марина Ленчевская высказалась о марафоне Белорусского союза женщин-1

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Креативные, интересные молодежные проекты. Я надеюсь, что это мероприятие станет доброй традицией. Все проявили активность, и это очень радует не только областные организации Белорусского союза женщин, но и наши объединенки.

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# Женщины Беларуси # общество # Марина Ленчевская # Фотофакт

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