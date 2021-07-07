«Я надеюсь, это мероприятие станет доброй традицией». Марина Ленчевская высказалась о марафоне Белорусского союза женщин

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Креативные, интересные молодежные проекты. Я надеюсь, что это мероприятие станет доброй традицией. Все проявили активность, и это очень радует не только областные организации Белорусского союза женщин, но и наши объединенки.

Символично проходит на Ивана Купала. Какие проекты представили на молодежном конкурсе «Дзявочы вянок Мiра»? Читайте далее.