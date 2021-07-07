«Каждый, кто со мной, – учитель моей жизни». Эта белоруска 40 лет посвятила работе в культуре

Новости Беларуси. Героиня новой серии проекта «Белорусская Super женщина» знает, как совместить любовь к искусству с эффективным менеджментом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Людмила Шимбалева возглавляет картинную галерею Гавриила Ващенко – сейчас это одна из самых ярких площадок Гомеля, где создается и развивается городская культура. А начиналось все 14 лет назад с графика: первым директорским решением было увеличить время работы галереи – искусство не должно уходить на выходные. Теперь ежегодно сюда приходит 50 тысяч посетителей.

Людмила Шимбалева, директор картинной галереи имени Г. Х. Ващенко:

Есть такое выражение – «театр начинается с вешалки». Так и наше учреждение начинается с территории, на которую попадают и посетители, и прохожие люди. Это ухоженный дворик, более 86 наименований растений на территории, розы. Как здорово, когда искусство не только в душе, на работе, а и вокруг того учреждения, в котором ты работаешь. «Я всегда проводила мероприятия, озвучивала митинги, концерты, писала сценарии»

Людмила Шимбалева:

Начинала я с отрасли культуры очень давно. Если сказать по трудовой книжке, то это 25 лет работы. А если сказать по своему состоянию души, то это вся моя сознательная жизнь. Где бы я ни работала – в культуре, профсоюзе, бизнесе, в Белорусском патриотическом союзе молодежи – я всегда была с культурой. Я всегда проводила мероприятия, которые проходили в городе, озвучивала митинги, концерты, писала сценарии. Я все время была в культуре. Но определенный период в жизни сложился так, 1990-е годы, которые немножко поменяли мою судьбу, и пришло время, когда ты понимаешь, что всю жизнь искал то, чем должен заниматься. Начинала в культуре и понимала, что это мое призвание – работать там, дарить радость людям, приглашать к прекрасному, к искусству, дарить свои знания. «Когда я стала руководителем, просто поменяла график работы»

Людмила Шимбалева:

Придя в галерею, это был 2006 год, я пришла старшим хранителем фондов в учреждение. Было очень легко видеть те ошибки, над чем надо работать в учреждении, что надо делать. С чего я начала? Когда я стала руководителем, просто поменяла график работы. Учреждения культуры, на мой взгляд, должны работать каждый день, без выходных, потому что культура для людей. Я люблю всегда говорить, что я не директор, я менеджер – это человек, который держит на пульсе стратегию, тактику развития своего учреждения, куда оно должно идти. Ведь ты же понимаешь, что в это учреждение приходят люди. Что ты сегодня им подаришь, чем удивишь, что нового сможешь внести? Я всегда говорю своим коллегам: наше учреждение – не просто пришли, посмотрели и вышли – посетители должны уйти с определенным багажом знаний. Человек должен узнать, получить, увидеть что-то новое. Это очень важно. «Наши предприятия художественных промыслов могли бы позавидовать тому, что делают дети»

Людмила Шимбалева:

Очень важный момент, на котором я всегда заостряю внимание, – дарить культуру людям. Сегодня картинная галерея, которая носит имя народного художника, профессора, академика живописи, человека XX столетия Гавриила Харитоновича Ващенко – это не просто выставочные залы. Это культурный центр, центр эстетического воспитания, методическое пособие для общеобразовательной системы, и этому есть свои подтверждения. Не только выставочные проекты, это и салонные встречи «Дорога в мир искусства», музыкальные пикники по воскресеньям, уютный вечер за чашкой чая для жителей нашего города. Это и занятия наших студий, потому что если мы все не обратим внимания на детей, то мы не сможем иметь культурное общество. Сегодня уже нельзя просто прийти в галерею, музей, сказать: посмотрите налево, посмотрите направо. Сегодня надо увлечь ребят и через какой-то интерактив рассказать о работе, заставить его подвигаться, найти эту работу. Это тот новый элемент, подход, через что мы можем привить любовь к искусству. Огромное внимание мы уделяем поиску молодых, талантливых, инициативных и творческих.

Людмила Шимбалева:

Я как руководитель очень внимательно отсматриваю творческих, креативных людей, приглашаю к сотрудничеству. Мне очень часто в силу своей работы приходится бывать и участвовать в экзаменационных комиссиях. Я вижу, как из года в год прогрессирует и растет наша молодежь. Я бы сказала, у нас талантливая молодежь и ею можно гордиться. Они делают потрясающие работы. Наши предприятия художественных промыслов могли бы позавидовать тому, что делают дети. Они креативные, интересные. «Все люди, встречающиеся на моем пути, – это учителя моей жизни»