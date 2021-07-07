«Здесь каждый год должно быть "вау!", вот над этим мы и работаем». Что ждёт гостей «Славянского базара»?

Новости Беларуси. До главного культурного события лета – международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – осталась ровно неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На шесть дней Витебск окунется в атмосферу незабываемого праздника. Музыка, танцы, выставки, театральные встречи. Всего около 100 мероприятий. Фестивальная палитра не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя форума. Чем живет Витебск в предвкушении «Славянского базара» и как готовится, расскажет Виктор Пралич. Пока участники фестиваля определяются со своими нарядами, сцену Летнего амфитеатра уже облачают в убранство. Около 30 различных специалистов колдуют над образом. Все эти бесконечные провода и сотни прожекторов станут одним целым.

Виктор Пралич, корреспондент:

Главную площадку оборудуют самым современным оснащением. По задумке художника она будет представлять собой шкатулку. А ее драгоценностями станут участники и зрители «Славянского базара».

Сцена Летнего амфитеатра за 30 лет ни разу не была похожа на предыдущую. Последние годы, кстати, над ее оформлением работают исключительно белорусские специалисты.

Алексей Одаренко, технический директор фестиваля «Славянский базар в Витебске»:

«Славянский базар» разительно отличается от всего, что мы проводим. Хотя значимые очень и другие мероприятия. Но это уже бренд страны. Вы же понимаете, если 30 лет существует фестиваль, значит он востребован зрителем, значит он востребован и артистами, которые с удовольствием сюда приезжают. Тут не просто должно быть все хорошо, на высоком уровне, или отлично. А здесь каждый год должно быть «вау!» Вот над этим мы и работаем. «Продажа билетов идет достаточно интенсивно». Игорь Сергеенко о «Славянском базаре»

В гримерках уже сияют мебель и зеркала. Но пока не «звезды». Здесь все готово к их приезду. От роскошных с пометкой VIP до обычных – во всех перед фестивалем сделан ремонт.