Прямой эфир

«Здесь каждый год должно быть "вау!", вот над этим мы и работаем». Что ждёт гостей «Славянского базара»?

07 июля 2021 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. До главного культурного события лета – международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – осталась ровно неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На шесть дней Витебск окунется в атмосферу незабываемого праздника. Музыка, танцы, выставки, театральные встречи. Всего около 100 мероприятий. Фестивальная палитра не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя форума.

Чем живет Витебск в предвкушении «Славянского базара» и как готовится, расскажет Виктор Пралич.

Пока участники фестиваля определяются со своими нарядами, сцену Летнего амфитеатра уже облачают в убранство. Около 30 различных специалистов колдуют над образом. Все эти бесконечные провода и сотни прожекторов станут одним целым.

«Здесь каждый год должно быть "вау!", вот над этим мы и работаем». Что ждёт гостей «Славянского базара»?-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Главную площадку оборудуют самым современным оснащением. По задумке художника она будет представлять собой шкатулку. А ее драгоценностями станут участники и зрители «Славянского базара».

«Здесь каждый год должно быть "вау!", вот над этим мы и работаем». Что ждёт гостей «Славянского базара»?-4

Сцена Летнего амфитеатра за 30 лет ни разу не была похожа на предыдущую. Последние годы, кстати, над ее оформлением работают исключительно белорусские специалисты.

«Здесь каждый год должно быть "вау!", вот над этим мы и работаем». Что ждёт гостей «Славянского базара»?-7

Алексей Одаренко, технический директор фестиваля «Славянский базар в Витебске»:
«Славянский базар» разительно отличается от всего, что мы проводим. Хотя значимые очень и другие мероприятия. Но это уже бренд страны. Вы же понимаете, если 30 лет существует фестиваль, значит он востребован зрителем, значит он востребован и артистами, которые с удовольствием сюда приезжают. Тут не просто должно быть все хорошо, на высоком уровне, или отлично. А здесь каждый год должно быть «вау!» Вот над этим мы и работаем.

 «Продажа билетов идет достаточно интенсивно». Игорь Сергеенко о «Славянском базаре» 

«Здесь каждый год должно быть "вау!", вот над этим мы и работаем». Что ждёт гостей «Славянского базара»?-10

В гримерках уже сияют мебель и зеркала. Но пока не «звезды». Здесь все готово к их приезду. От роскошных с пометкой VIP до обычных – во всех перед фестивалем сделан ремонт.

«Здесь каждый год должно быть "вау!", вот над этим мы и работаем». Что ждёт гостей «Славянского базара»?-13

Андрей Карпов, заведующий Летним амфитеатром:
Летний амфитеатр практически готов к приему гостей юбилейного XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». В данный момент ведутся последние приготовления, чтобы нашим гостям было уютно, удобно и у них осталось приятное впечатление как от фестиваля, так и от Витебска в целом.

Поспособствует этому и яркий наряд самой фестивальной столицы. Высажено около 900 тысяч цветов. Но и это еще не все. Перед самим форумом сюрприз ждет жителей и гостей Витебска от Зеленстроя. Пока держат в секрете.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Виктор Пралич # Алексей Одаренко # Андрей Карпов # Игорь Сергеенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зачем ехать в агроусадьбу, если есть дача? Рассказываем про спрос на этот вид отдыха в Беларуси
07 июля 2021 18:08

Зачем ехать в агроусадьбу, если есть дача? Рассказываем про спрос на этот вид отдыха в Беларуси

Николай Щёкин: «Коллективный Запад всегда был бесстыдный. Кровь инквизиции у них осталась»
07 июля 2021 17:54

Николай Щёкин: «Коллективный Запад всегда был бесстыдный. Кровь инквизиции у них осталась»

Кто может купить путёвку со скидкой и почему в санатории надо отдыхать не менее 14 дней?
07 июля 2021 17:27

Кто может купить путёвку со скидкой и почему в санатории надо отдыхать не менее 14 дней?