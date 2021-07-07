Григорий Азарёнок: «Они обезумели – Запад и его холуи. Они пытаются нас затравить. Санкции – это красные флажки»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

Человеческое достоинство – вот что отличает нас от бабуинов, мартышек, шимпанзе и змагаров. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».

В начале недели пришла ошеломляющая новость. От нас ушел Владимир Валентинович Меньшов. Великий кинорежиссер.

Григорий Азаренок:

Он создал шедевры, которые заставляли плакать, смеяться, жить и любить целое поколение советских людей. Он воспел в человеке доброту, достоинство, порядочность, красоту души. Казалось бы, есть главная кинонаграда, есть деньги и слава, ну почему бы не стать конформистом, демократом, а попросту скотиной, почему не влиться в общий хор хулителей Советского Союза, не прогнуться под новый порядок? Но он не сделал этого. Он остался верен себе, своей жизни, своей стране и своей совести. Николай Щёкин: «Коллективный Запад всегда был бесстыдный. Кровь инквизиции у них осталась» Посмотрите этот эпизод. Церемония награждения. Лучшим фильмом выбран подлый, ублюдочный, антисоветский, лживый фильм «Сволочи». Награду должен вручать Владимир Меньшов.

Я надеялся, что пронесет – не пронесло. Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему на мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду. До свидания! Григорий Азаренок:

Это поступок. Поступок, на который не способны сволочи, змагары и демократы. Через несколько лет он передаст донецким людям миллион и попросит не говорить об этом. А теперь давайте сравним поступки. Змагарские Telegram-каналы нашли новую героиню. Она не пожала руку Вадиму Гигину на церемонии вручения дипломов. Ох, какой смелый поступок. А слабо было сделать демарш на госэкзаменах?

Григорий Азаренок:

Перед комиссией. Или на защите. Когда решается судьба. А не когда это уже безопасно. Вот она, ваша суть – лживая, трусливая, сволочная. И так во всем. Ни один змагар ни разу в жизни не совершил ни одного человеческого поступка, потому что управляются они подлецами.

Григорий Азаренок:

Вчера стало известно о переписке высших должностных лиц Польши. Это было в августе. Эти письма – ваш позор.

Григорий Азаренок:

И вот такое у них все. Подлые марионетки. Лживые и фальшивые люди. Фальшивые идеи. Фальшивые лица. Фальшивые улыбки. Тихановской сделали дипломатическое представительство в Литве. Но лучше всего для этого подойдет бордель с шестом. Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок:

Сегодня Украина заявила, что вводит против нас санкции. Это вы умеете. Вы уже ввели санкции. Против своих людей, которые вымирают от ковида, и вы не даете им привиться. Вы ввели санкции против своих, некогда великих предприятий, которые сейчас разрушены. Вы ввели санкции против своего народа, который вымирает в цепях бандеровского безумия. И вы готовы вводить эти санкции до последнего украинца, только чтобы понравиться своим хозяевам. Но когда у вас в стране останутся в живых только Чалый и Шрайбман – пожалейте их. Им ведь надо просить санкции против белорусского народа.