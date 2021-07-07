Символично проходит на Ивана Купала. Какие проекты представили на молодёжном конкурсе «Дзявочы вянок Мiра»?

Новости Беларуси. Марафон молодежных проектов Белорусского союза женщин 7 июля прошел в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конкурсной программе участвовали 12 команд и такое же количество социально значимых инициатив со всех регионов. Молодежное крыло женского союза объединяет общее начало. Это моральные ценности и преемственность поколений. В основном, женщины с активной гражданской позицией выступают за укрепление института семьи и оказание помощи нуждающимся, в том числе за духовное и экономическое развитие страны. Председатель Белорусского союза женщин: «Наша молодежь показала, какие сегодня нужны проекты»

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вовлечение молодежи – это очень своевременный шаг сейчас, потому что у нас 2021 год – Год единения. Здесь мы должны быть едины.

Символично «Дзявочы вянок Мiра» проходит на Ивана Купала в Мирском замке. В конкурсе участвовали все регионы страны. Свои предложения представили молодые сотрудницы банков, судов, прокуратуры, МВД и МЧС.

Юлия Козяк, участница проекта «Дзявочы вянок Мiра»:

Сегодня очень важно заниматься молодежью, вкладывать в них духовно-нравственное, патриотическое воспитание. Мы сегодня привезли очень много предложений для Белорусского союза женщин. Министерство внутренних дел не могло оставаться в стороне такой массовой организации.

Елена Парчук, председатель Союза женщин МЧС:

Наш проект называется «Молодежь. Прямой эфир». Инструментом для продвижения нашего проекта мы выбрали социальные сети. Молодежь сейчас вся там, поэтому мы считаем возможным и необходимым создание аккаунтов Союза женщин МЧС во всех социальных сетях для продвижения наших идей. «Я надеюсь, это мероприятие станет доброй традицией». Марина Ленчевская высказалась о марафоне Белорусского союза женщин