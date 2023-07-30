«Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!
Новости Беларуси. Соседи демонстрируют явно не дружелюбный настрой. Скорее милитари-нрав. Бряцают военной техникой у нашего порога, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Весь этот антураж нагоняет страху на своих же жителей приграничья, а что думают по этому поводу наши?
«Главное, каб Батька живы был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?
– Здравствуйте, «Столичное телевидение». Мы тут приехали посмотреть, как вы тут поживаете. Спокойно у вас?
– Отлично! У нас все спокойно, прекрасно.
– Так Польша же рядом, не докучают?
– Ну и что? У нас все в порядке. Ходим на работу, у нас закатки, внуки, работа с восьми до восьми. Когда тут ездить смотреть? И вообще, наш Лукашенко, по-моему, их поставит так, как надо.
Эта жительница деревни Макарово почти 30 лет в торговле. Сельский магазин – настоящее информбюро, однако их рубрика военно-политической обстановки без обновлений, признается продавец. Когда ей думать об этом? В ближайшие полчаса надо заняться мерчендайзингом – привезли в магазин свежую молочку. Голова болит больше о другом: как продать малину в этом году. Ягода-то уродила.
– У вас же праздник в выходные как раз будет – День торговли!
– Да, праздник. У нас был День кооператора, сейчас – День торговли.
– Хорошо живете!
– Получили подарки от руководства. Все прекрасно.
Некогда оживленный международный пограничный пункт «Песчатка». Стоп-движение здесь еще с 2020-го – тогда этот участок был закрыт по инициативе польской стороны из-за ковида. Впрочем, в информационном поле этот геотег всплывал и в 2022-м в апреле. Ньюсмейкерами тоже стали соседи. Напомнили о своей провокационной натуре: тогда военнослужащие Польши предприняли попытку ослепить пограничников Беларуси стробоскопами. Это зафиксировали наши видеокамеры, а еще обстреляли стены погранмодулей.
Совсем рядом с переходом одноименная деревня. Здесь почти каждый огород заканчивается пограничным забором.
– Лучше туда не ходите, потому что будет погранотряд сразу лететь.
– А как живете, что тут, чуть что, вышел в огород, летит погранотряд.
– Понимаете, я могу их вызвать даже на вас. Могу сейчас погранотряд быстро вызвать.
Накал встречи нивелирован. Погрангруппа за нами не поднята по тревоге, бдительный Владимир идет на контакт.
– Покажите хотя бы парники, чтобы мы понимали, что у вас реально здесь райская жизнь. Надо глянуть.
– Пойдемте!
– Как песика зовут?
– Оскар.
– Оскар живет на границе. Хозяйство, я смотрю, нормальное. И картошка, и помидорчики. Урожай собираете уже потихонечку?
– Конечно.
За огородными делами расспрашиваем про житье-бытье.
Мы братские народы были всегда, жили мирно, а наши друзья за океаном позакрывали все границы. О, моя соседка идет, которая сдала диверсантов.
Владимир вместе с соседкой всегда в пограничном дозоре. Впрочем, народная агентура тут везде работает хорошо.
– Вы тот человек, который, говорит: «Застава, в ружье!»
– Да.
– Тут хоть тишина у вас, не боитесь?
– Не, чего тут бояться? Тут погранцы ездят каждый день по два-три раза. Жить хорошо, пенсию получаем, никто не мешает. Нормально. Автолавка ходит. Что еще надо?
«Нам хлеб убирать надо!» Спросили у комбайнера, боится ли он войны.