«Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!

Новости Беларуси. Соседи демонстрируют явно не дружелюбный настрой. Скорее милитари-нрав. Бряцают военной техникой у нашего порога, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Весь этот антураж нагоняет страху на своих же жителей приграничья, а что думают по этому поводу наши? «Главное, каб Батька живы был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?

– Здравствуйте, «Столичное телевидение». Мы тут приехали посмотреть, как вы тут поживаете. Спокойно у вас?

– Отлично! У нас все спокойно, прекрасно.

– Так Польша же рядом, не докучают?

– Ну и что? У нас все в порядке. Ходим на работу, у нас закатки, внуки, работа с восьми до восьми. Когда тут ездить смотреть? И вообще, наш Лукашенко, по-моему, их поставит так, как надо.

Эта жительница деревни Макарово почти 30 лет в торговле. Сельский магазин – настоящее информбюро, однако их рубрика военно-политической обстановки без обновлений, признается продавец. Когда ей думать об этом? В ближайшие полчаса надо заняться мерчендайзингом – привезли в магазин свежую молочку. Голова болит больше о другом: как продать малину в этом году. Ягода-то уродила.

– У вас же праздник в выходные как раз будет – День торговли!

– Да, праздник. У нас был День кооператора, сейчас – День торговли.

– Хорошо живете!

– Получили подарки от руководства. Все прекрасно.

Некогда оживленный международный пограничный пункт «Песчатка». Стоп-движение здесь еще с 2020-го – тогда этот участок был закрыт по инициативе польской стороны из-за ковида. Впрочем, в информационном поле этот геотег всплывал и в 2022-м в апреле. Ньюсмейкерами тоже стали соседи. Напомнили о своей провокационной натуре: тогда военнослужащие Польши предприняли попытку ослепить пограничников Беларуси стробоскопами. Это зафиксировали наши видеокамеры, а еще обстреляли стены погранмодулей. Совсем рядом с переходом одноименная деревня. Здесь почти каждый огород заканчивается пограничным забором.

– Лучше туда не ходите, потому что будет погранотряд сразу лететь.

– А как живете, что тут, чуть что, вышел в огород, летит погранотряд.

– Понимаете, я могу их вызвать даже на вас. Могу сейчас погранотряд быстро вызвать. Накал встречи нивелирован. Погрангруппа за нами не поднята по тревоге, бдительный Владимир идет на контакт.

– Покажите хотя бы парники, чтобы мы понимали, что у вас реально здесь райская жизнь. Надо глянуть.

– Пойдемте!

– Как песика зовут?

– Оскар.

– Оскар живет на границе. Хозяйство, я смотрю, нормальное. И картошка, и помидорчики. Урожай собираете уже потихонечку?

– Конечно. За огородными делами расспрашиваем про житье-бытье.

Мы братские народы были всегда, жили мирно, а наши друзья за океаном позакрывали все границы. О, моя соседка идет, которая сдала диверсантов. Владимир вместе с соседкой всегда в пограничном дозоре. Впрочем, народная агентура тут везде работает хорошо.