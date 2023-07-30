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«Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!

30 июля 2023 16:58
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Новости Беларуси. Соседи демонстрируют явно не дружелюбный настрой. Скорее милитари-нрав. Бряцают военной техникой у нашего порога, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Весь этот антураж нагоняет страху на своих же жителей приграничья, а что думают по этому поводу наши?

«Главное, каб Батька живы был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?

«Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!-1

Здравствуйте, «Столичное телевидение». Мы тут приехали посмотреть, как вы тут поживаете. Спокойно у вас?
– Отлично! У нас все спокойно, прекрасно.
– Так Польша же рядом, не докучают?
– Ну и что? У нас все в порядке. Ходим на работу, у нас закатки, внуки, работа с восьми до восьми. Когда тут ездить смотреть? И вообще, наш Лукашенко, по-моему, их поставит так, как надо.

«Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!-4

Эта жительница деревни Макарово почти 30 лет в торговле. Сельский магазин – настоящее информбюро, однако их рубрика военно-политической обстановки без обновлений, признается продавец. Когда ей думать об этом? В ближайшие полчаса надо заняться мерчендайзингом – привезли в магазин свежую молочку. Голова болит больше о другом: как продать малину в этом году. Ягода-то уродила.

«Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!-7

У вас же праздник в выходные как раз будет – День торговли!
– Да, праздник. У нас был День кооператора, сейчас – День торговли.
– Хорошо живете!
– Получили подарки от руководства. Все прекрасно.

«Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!-10

Некогда оживленный международный пограничный пункт «Песчатка». Стоп-движение здесь еще с 2020-го – тогда этот участок был закрыт по инициативе польской стороны из-за ковида. Впрочем, в информационном поле этот геотег всплывал и в 2022-м в апреле. Ньюсмейкерами тоже стали соседи. Напомнили о своей провокационной натуре: тогда военнослужащие Польши предприняли попытку ослепить пограничников Беларуси стробоскопами. Это зафиксировали наши видеокамеры, а еще обстреляли стены погранмодулей.

Совсем рядом с переходом одноименная деревня. Здесь почти каждый огород заканчивается пограничным забором.

«Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!-13

Лучше туда не ходите, потому что будет погранотряд сразу лететь.
– А как живете, что тут, чуть что, вышел в огород, летит погранотряд.
– Понимаете, я могу их вызвать даже на вас. Могу сейчас погранотряд быстро вызвать.

Накал встречи нивелирован. Погрангруппа за нами не поднята по тревоге, бдительный Владимир идет на контакт.

«Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!-16

– Покажите хотя бы парники, чтобы мы понимали, что у вас реально здесь райская жизнь. Надо глянуть.
Пойдемте!
– Как песика зовут?
– Оскар.
– Оскар живет на границе. Хозяйство, я смотрю, нормальное. И картошка, и помидорчики. Урожай собираете уже потихонечку?
– Конечно.

За огородными делами расспрашиваем про житье-бытье.

«Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!-19

Мы братские народы были всегда, жили мирно, а наши друзья за океаном позакрывали все границы. О, моя соседка идет, которая сдала диверсантов.

Владимир вместе с соседкой всегда в пограничном дозоре. Впрочем, народная агентура тут везде работает хорошо.

«Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!-22

Вы тот человек, который, говорит: «Застава, в ружье!»
– Да.
– Тут хоть тишина у вас, не боитесь?
– Не, чего тут бояться? Тут погранцы ездят каждый день по два-три раза. Жить хорошо, пенсию получаем, никто не мешает. Нормально. Автолавка ходит. Что еще надо?

«Нам хлеб убирать надо!» Спросили у комбайнера, боится ли он войны.

# Граница # общество # Анастасия Дехтяр # Фотофакт

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