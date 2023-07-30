«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?

Новости Беларуси. Соседи демонстрируют явно не дружелюбный настрой. Скорее милитари-нрав. Бряцают военной техникой у нашего порога, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Весь этот антураж нагоняет страху на своих же жителей приграничья, а что думают по этому поводу наши? На западный край Беларуси на неделе отправилась наш спецкор Анастасия Дехтяр, чтобы из первых уст узнать, как обстановка и что насчет соседских настроений думают местные.

До границы с Польшей всего несколько километров. Глава села Колпин-Огродники Агата Мороз говорит, что местные жители обеспокоены тем, что война в Украине может перекинуться на Польшу.

Агата Мороз, жительница села Колпин-Огродники (Польша):

Я боюсь, у меня сын в армии, он военный. Я за него переживаю. У меня внуки, у меня муж – инвалид. Больше всего я боюсь именно за них. Видеоконтент, снятый за западным белорусским кордоном, подвигнул и нас в дорогу. Как живут люди на нашем краю и на грани ли они, как их соседи за ближним бугром?

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Бяла-Подляска – это одно из тех мест, где сейчас так усиливается воинствующая Польша. И, действительно, до Бреста 40 километров. По пересеченной местности до границы – и тех 20 километров.

Мы направились в Каменецкий район, чтобы упереться буквально в забор нашей Родины и отыскать один из самых западных населенных пунктов страны.

Анастасия Дехтяр:

Деревня Токари находится прямо на границе. Буквально 800 метров и там находится уже наша застава и, естественно, граница с Польшей. В самой деревне проживает порядка 70 человек. Сейчас мы поищем кого-нибудь, чтобы узнать, как тут обстановочка.

Местечку более пяти веков. Кстати, отсюда родом первый президент Академии наук БССР Всеволод Игнатовский. В послевоенное перекраивание контуров госграница между СССР и Польшей прошла аккурат посеред Токарей. Символично, костел остался на западной стороне некогда единой деревни, а на восточной вот эта деревянная церковь. У жителей тогда был выбор, на какую сторону перейти. И вот мы на самом краю, нулевой километр, отсюда начинается дорожный отсчет Беларуси. «Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!

Анастасия Дехтяр:

Слушайте, а что такое белое там уже? Владимир Барабанчук, житель д. Токари:

То граница наша.

– Это уже наша граница?

– Да, эти столбики замечаете? Это граница. Одна полоса. А вот за теми деревьями уже польская. Владимир родился в Украине. Больше 40 лет назад приехал сюда, на границу, служить. Повстречал Людмилу, она из местных. Так и остался. Живут теперь в домике на окраине. На лето приезжают внуки, младший уже здесь, к вечеру привезут и старших. А это ли не главный индикатор безопасности? – Нравится тебе у бабушки с дедушкой?

– Да.

– Хорошо летом? А детей много? Есть с кем гулять?

– Есть. Как и водится в настоящих деревнях, именно на каникулах село оживает: детские голоса приехавших, шумные игры и заботы дедушек и бабушек – по большей мере сезонное удовольствие. От полевой размеренной беседы отвлекает внезапный, но нарастающий рокот. Тревожность, кажется, от этого, только у приезжих.

– Польский сейчас летел?

– Польский или натовский, кто его знает. По свой стороне летают, три-четыре раза на день. – Сейчас хоть ночью не летают.

– Спать хоть дают. Аккуратно справляемся, что думает насчет событий в Украине, ведь там до сих пор живет мать. – А кто, думаете, довел Украину до ручки?



– Свои довели.

– Руководство?

– Украинское, конечно.

Вот и выходит, что приговорка «хата с краю – ничего не знаю» не про них. Исследуем приграничье дальше.

– Здравствуйте! Как поживаете?

– Лучше всех!

– У вас, как говорят по-европейски, послеобеденная сиеста нейкая?

– Да, последними известиями обмениваемся. На пенсии жизнь только начинается, времени свободного много.

– Не лязгает у вас там, за забором?

– Лязгает, особенно, когда строили этот забор, так бряцканье было постоянно, как забивали сваи. И постоянно курсируют самолеты, вертолеты – облетают поляки. Мы знаем, что наша броня крепка и танки наши быстры.

– Наш руководитель сделает все, чтобы нам было спокойно и хорошо. Милитари-гром гремит, кусты польские трясутся, что там делает войско польско? Передислоцируется. И казалось бы, жители этой белорусской окраины могут наблюдать действия едва ли не в первых рядах, но все же в реале за актом такого недобрососедства следят по телевизору. Спокойную и размеренную жизнь здесь лишь изредка прерывает выезд приграничной тревожной группы. Впрочем, для местных в этом нет никакой чрезвычайщины, наоборот, ощущение, что сердцевина замочной скважины повернута как минимум на три оборота.

Притормаживаем и трех прогуливающихся сельчанок. Выясняем, что и они еще в начале 1990-х перебралась на западный рубеж Беларуси с украинской Волынщины. Передовая группа переехавших родственников, как говорят, создала рекламу, вот и очутились здесь. Уже тогда между молодыми постсоветскими республиками ощущалась разница в развитии.

Тамара Дроздик, жительница д. Токари:

Со временем мы начали сравнивать, все-таки люди там тяжелее работают. По поводу, даже возьмем, картошки. Мы приезжали, там картошку на поле посадят, бывают такие хозяева, что даже не знали до осени, где она растет. А мы, когда приезжали домой, в Украину, рассказывали, что у нас вот так. Они: ух, да вы что? Они еще под плуг садили. Конечно, мы уже назад не хотели на такой труд. Да наши дети уже поедут, посмотрят. Справляемся, не разорваны связи с украинской родней и ныне. Тамара Дроздик:

Родственники не разговаривали, мы уже такие враги должны были быть. А потом как-то осознали, они уже немного разобрались в политике. Говорят, все-таки да, мы не будем обсуждать, осуждать, но как бы вы правы.

А у Светланы сестра живет в районе Каховской ГЭС. Утро того самого дня вспоминает до сих пор с волнением, хоть все для ее родственников, к счастью, обошлось. Никакие ЦИПсО их позицию не пробьют, когда происходящее оценивают из первых уст. Ведь надежность источников подтверждается родной кровью.

Светлана Шлякать, жительница д. Токари:

Им хорошо, украинцам, что им работу дают в Польше. Поедут за работой. У них там, где мы живем, нет работы. У них нет ферм, колхозов – поразваливали все. У них только сейчас ягоды, они заработают. И они все едут в Польшу на заработки. Вот они Польшу воспринимают как свое, потому что они там зарабатывают деньги.

– Сестра двоюродная живет у меня в Гданьске. Я ей звоню, она: у меня wszystko dobrze, все, do widzenia.

– А что, она боится?

– Не знаю я… Боится она, не боится, но там случилось…

– Боится! Моя одноклассница из Киева приезжала лет 10 назад. Она тоже стояла на Майдане. Говорю, Оля, вам этот Майдан вылезет боком. Вылез.

– По 20 долларов давали, Оля говорила.

– Продали страну за 30 сребреников.