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«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?

30 июля 2023 16:58
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Новости Беларуси. Соседи демонстрируют явно не дружелюбный настрой. Скорее милитари-нрав. Бряцают военной техникой у нашего порога, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Весь этот антураж нагоняет страху на своих же жителей приграничья, а что думают по этому поводу наши?

На западный край Беларуси на неделе отправилась наш спецкор Анастасия Дехтяр, чтобы из первых уст узнать, как обстановка и что насчет соседских настроений думают местные.

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-1

До границы с Польшей всего несколько километров. Глава села Колпин-Огродники Агата Мороз говорит, что местные жители обеспокоены тем, что война в Украине может перекинуться на Польшу.

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-4

Агата Мороз, жительница села Колпин-Огродники (Польша):
Я боюсь, у меня сын в армии, он военный. Я за него переживаю. У меня внуки, у меня муж – инвалид. Больше всего я боюсь именно за них.

Видеоконтент, снятый за западным белорусским кордоном, подвигнул и нас в дорогу. Как живут люди на нашем краю и на грани ли они, как их соседи за ближним бугром?

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-7

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Бяла-Подляска – это одно из тех мест, где сейчас так усиливается воинствующая Польша. И, действительно, до Бреста 40 километров. По пересеченной местности до границы – и тех 20 километров.

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-10

Мы направились в Каменецкий район, чтобы упереться буквально в забор нашей Родины и отыскать один из самых западных населенных пунктов страны.

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-13

Анастасия Дехтяр:
Деревня Токари находится прямо на границе. Буквально 800 метров и там находится уже наша застава и, естественно, граница с Польшей. В самой деревне проживает порядка 70 человек. Сейчас мы поищем кого-нибудь, чтобы узнать, как тут обстановочка.

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-16

Местечку более пяти веков. Кстати, отсюда родом первый президент Академии наук БССР Всеволод Игнатовский. В послевоенное перекраивание контуров госграница между СССР и Польшей прошла аккурат посеред Токарей. Символично, костел остался на западной стороне некогда единой деревни, а на восточной вот эта деревянная церковь. У жителей тогда был выбор, на какую сторону перейти. И вот мы на самом краю, нулевой километр, отсюда начинается дорожный отсчет Беларуси.

«Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-19

Анастасия Дехтяр:
Слушайте, а что такое белое там уже?

Владимир Барабанчук, житель д. Токари:
То граница наша.
– Это уже наша граница?
– Да, эти столбики замечаете? Это граница. Одна полоса. А вот за теми деревьями уже польская.

Владимир родился в Украине. Больше 40 лет назад приехал сюда, на границу, служить. Повстречал Людмилу, она из местных. Так и остался. Живут теперь в домике на окраине. На лето приезжают внуки, младший уже здесь, к вечеру привезут и старших. А это ли не главный индикатор безопасности?

Нравится тебе у бабушки с дедушкой?
– Да.
– Хорошо летом? А детей много? Есть с кем гулять?
– Есть.

Как и водится в настоящих деревнях, именно на каникулах село оживает: детские голоса приехавших, шумные игры и заботы дедушек и бабушек – по большей мере сезонное удовольствие. От полевой размеренной беседы отвлекает внезапный, но нарастающий рокот. Тревожность, кажется, от этого, только у приезжих.

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-22

Польский сейчас летел?
– Польский или натовский, кто его знает. По свой стороне летают, три-четыре раза на день. – Сейчас хоть ночью не летают.
– Спать хоть дают.

Аккуратно справляемся, что думает насчет событий в Украине, ведь там до сих пор живет мать.

А кто, думаете, довел Украину до ручки?

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-25


– Свои довели.
– Руководство?
– Украинское, конечно.

Вот и выходит, что приговорка «хата с краю – ничего не знаю» не про них. Исследуем приграничье дальше.

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-28

Здравствуйте! Как поживаете?
– Лучше всех!
– У вас, как говорят по-европейски, послеобеденная сиеста нейкая?
– Да, последними известиями обмениваемся. На пенсии жизнь только начинается, времени свободного много.
– Не лязгает у вас там, за забором?
– Лязгает, особенно, когда строили этот забор, так бряцканье было постоянно, как забивали сваи. И постоянно курсируют самолеты, вертолеты – облетают поляки. Мы знаем, что наша броня крепка и танки наши быстры.
– Наш руководитель сделает все, чтобы нам было спокойно и хорошо.

Милитари-гром гремит, кусты польские трясутся, что там делает войско польско? Передислоцируется. И казалось бы, жители этой белорусской окраины могут наблюдать действия едва ли не в первых рядах, но все же в реале за актом такого недобрососедства следят по телевизору. Спокойную и размеренную жизнь здесь лишь изредка прерывает выезд приграничной тревожной группы. Впрочем, для местных в этом нет никакой чрезвычайщины, наоборот, ощущение, что сердцевина замочной скважины повернута как минимум на три оборота.

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-31

Притормаживаем и трех прогуливающихся сельчанок. Выясняем, что и они еще в начале 1990-х перебралась на западный рубеж Беларуси с украинской Волынщины. Передовая группа переехавших родственников, как говорят, создала рекламу, вот и очутились здесь. Уже тогда между молодыми постсоветскими республиками ощущалась разница в развитии.

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-34

Тамара Дроздик, жительница д. Токари:
Со временем мы начали сравнивать, все-таки люди там тяжелее работают. По поводу, даже возьмем, картошки. Мы приезжали, там картошку на поле посадят, бывают такие хозяева, что даже не знали до осени, где она растет. А мы, когда приезжали домой, в Украину, рассказывали, что у нас вот так. Они: ух, да вы что? Они еще под плуг садили. Конечно, мы уже назад не хотели на такой труд. Да наши дети уже поедут, посмотрят.

Справляемся, не разорваны связи с украинской родней и ныне.

Тамара Дроздик:
Родственники не разговаривали, мы уже такие враги должны были быть. А потом как-то осознали, они уже немного разобрались в политике. Говорят, все-таки да, мы не будем обсуждать, осуждать, но как бы вы правы.

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-37

А у Светланы сестра живет в районе Каховской ГЭС. Утро того самого дня вспоминает до сих пор с волнением, хоть все для ее родственников, к счастью, обошлось. Никакие ЦИПсО их позицию не пробьют, когда происходящее оценивают из первых уст. Ведь надежность источников подтверждается родной кровью.

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-40

Светлана Шлякать, жительница д. Токари:
Им хорошо, украинцам, что им работу дают в Польше. Поедут за работой. У них там, где мы живем, нет работы. У них нет ферм, колхозов поразваливали все. У них только сейчас ягоды, они заработают. И они все едут в Польшу на заработки. Вот они Польшу воспринимают как свое, потому что они там зарабатывают деньги.

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-43

Сестра двоюродная живет у меня в Гданьске. Я ей звоню, она: у меня wszystko dobrze, все, do widzenia.
– А что, она боится?
– Не знаю я… Боится она, не боится, но там случилось…

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-46

– Боится! Моя одноклассница из Киева приезжала лет 10 назад. Она тоже стояла на Майдане. Говорю, Оля, вам этот Майдан вылезет боком. Вылез.
– По 20 долларов давали, Оля говорила.
– Продали страну за 30 сребреников.

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?-49

– Главное, каб Батька живы был.
– И правильно!
– А иначе нам трындец! Что хотите говорите, а мне, чтобы Батька пожизненно был!
– Квартиры многодетным – пожалуйста. У меня дочка строится, материнский капитал, дом достраивать – пожалуйста.

«Нам хлеб убирать надо!» Спросили у комбайнера, боится ли он войны.

# Граница # общество # Анастасия Дехтяр # Фотофакт

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