«Нам хлеб убирать надо!» Спросили у комбайнера, боится ли он войны
Новости Беларуси. Соседи демонстрируют явно не дружелюбный настрой. Скорее милитари-нрав. Бряцают военной техникой у нашего порога, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Весь этот антураж нагоняет страху на своих же жителей приграничья, а что думают по этому поводу наши?
«Главное, каб Батька живы был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Эта туча ходит хмуро, но, похоже, в Польше. За моей спиной буквально видится пограничная вышка. Она белорусская. А это последние метры белорусской земли. Здесь подоспел рапс, сейчас его будут убирать. Он как раз созрел.
Как говорят местные, эта самая пограничная вышка как раз разделяет зоны пятой заставы «Песчатка» и четвертой «Казимирово». На последней, кстати, служил Президент.
– Как тут вообще рапс, хороший?
– Я посмотрела, хороший. Будет где-то 40, 45, может. Надо еще мне объехать, все поле посмотреть.
– Мы хотим на комбайн. Остановите этого мужчину! Андрей, мы идем к вам!
По инсайдерской информации бригадира, Андрей из местных. Здесь родился, здесь и пригодился. Уже два десятка лет ударно работает в хозяйстве. Сам же уверяет, что из кабины комбайна дальше хлебной, а ныне рапсовой нивы, не заглядывает.
Андрей Карпук, комбайнер сельхозпредприятия «Агро-Нива»:
У нас дела по важнее. Нам хлеб убирать надо! Нам некогда отвлекаться на всякие глупости.
– Слыхали про зерновую сделку? Хотя бы за зерновой сделкой комбайнеры следят?
– Слыхали, конечно.
Стереотип о том, что все, чья хата с краю, катаются к соседям, Андрей разрушает на месте.
Андрей Карпук:
Когда работаешь в хозяйстве, времени особо нет гонять в эту Польшу. Как-то меня не тянуло.
– Вам дороги больше золотые родные нивы? А что аисты, они мигранты? Летают туда-сюда. Или это аисты чисто белорусские?
– Нет, это наши. Они улетают только на зиму. И возвращаются к нам, на Родину.
– В Польшу не летают?
– А что им там делать? Они там с голоду помрут.
Буквально в нескольких метрах от контрольно-следовой полосы рапс обжат. Бункер Андрея сигнализирует: пора обнуляться. Мы не смеем задерживать, но остаемся под особым впечатлением того, что здесь каждый знает свою работу.
Андрей Карпук:
Каждый занимается своим делом. Мы по мере возможности тоже им помогаем, пограничникам, если что-то где-то.
– А как?
– Где-то кого-то надо задержать, где-то незнакомые люди какие-то появились – мы должны среагировать.
Наше приграничье живет обычной размеренной жизнью. То, что происходит за соседским забором, кажется, их абсолютно не волнует. Хотя, нет, не кажется. Они понимают, что каждый занят своим делом. Их дело – за рулем комбайна, за прилавком магазина и в воспитании внуков. Обычная и такая настоящая жизнь. Что сегодня, наверное, и есть самая большая ценность.
«Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!