«Нам хлеб убирать надо!» Спросили у комбайнера, боится ли он войны

Новости Беларуси. Соседи демонстрируют явно не дружелюбный настрой. Скорее милитари-нрав. Бряцают военной техникой у нашего порога, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Весь этот антураж нагоняет страху на своих же жителей приграничья, а что думают по этому поводу наши? «Главное, каб Батька живы был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Эта туча ходит хмуро, но, похоже, в Польше. За моей спиной буквально видится пограничная вышка. Она белорусская. А это последние метры белорусской земли. Здесь подоспел рапс, сейчас его будут убирать. Он как раз созрел. Как говорят местные, эта самая пограничная вышка как раз разделяет зоны пятой заставы «Песчатка» и четвертой «Казимирово». На последней, кстати, служил Президент.

– Как тут вообще рапс, хороший?

– Я посмотрела, хороший. Будет где-то 40, 45, может. Надо еще мне объехать, все поле посмотреть.

– Мы хотим на комбайн. Остановите этого мужчину! Андрей, мы идем к вам! По инсайдерской информации бригадира, Андрей из местных. Здесь родился, здесь и пригодился. Уже два десятка лет ударно работает в хозяйстве. Сам же уверяет, что из кабины комбайна дальше хлебной, а ныне рапсовой нивы, не заглядывает.

Андрей Карпук, комбайнер сельхозпредприятия «Агро-Нива»:

У нас дела по важнее. Нам хлеб убирать надо! Нам некогда отвлекаться на всякие глупости.

– Слыхали про зерновую сделку? Хотя бы за зерновой сделкой комбайнеры следят?

– Слыхали, конечно.

Стереотип о том, что все, чья хата с краю, катаются к соседям, Андрей разрушает на месте. Андрей Карпук:

Когда работаешь в хозяйстве, времени особо нет гонять в эту Польшу. Как-то меня не тянуло.

– Вам дороги больше золотые родные нивы? А что аисты, они мигранты? Летают туда-сюда. Или это аисты чисто белорусские?

– Нет, это наши. Они улетают только на зиму. И возвращаются к нам, на Родину.

– В Польшу не летают?

– А что им там делать? Они там с голоду помрут. Буквально в нескольких метрах от контрольно-следовой полосы рапс обжат. Бункер Андрея сигнализирует: пора обнуляться. Мы не смеем задерживать, но остаемся под особым впечатлением того, что здесь каждый знает свою работу.

Андрей Карпук:

Каждый занимается своим делом. Мы по мере возможности тоже им помогаем, пограничникам, если что-то где-то.

– А как?

– Где-то кого-то надо задержать, где-то незнакомые люди какие-то появились – мы должны среагировать.