Минск начинает праздновать День города: что запланировано

На связь со студией выходит наш корреспондент Алена Сырова. Она работает в Верхнем городе.

Новости Беларуси. Чем сейчас живет столица, узнаем в прямом включении из исторического центра Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

952 года Минску, а он в прекрасной форме, очень активный. Для утра субботы довольно многолюдно. Буквально в полдень в Верхнем городе начнется праздник «Минск интернациональный».

На мой взгляд, одно из самых красивых событий будет проходить в ратуше. Как только часы на башне пробьют двенадцать, девять пар – по одной от каждого района нашего города – дадут клятву верности друг другу.

На Октябрьской площади ровно в восемь вечера на сцену поднимутся минчане года, их поздравят белорусские артисты. А уже в половине девятого праздник переместится на сцену Верхнего города. Сюда придут не только музыканты, но и артисты балета.