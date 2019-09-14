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Минск начинает праздновать День города: что запланировано

14 сентября 2019 08:53
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Новости Беларуси. Чем сейчас живет столица, узнаем в прямом включении из исторического центра Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На связь со студией выходит наш корреспондент Алена Сырова. Она работает в Верхнем городе.

Минск начинает праздновать День города: что запланировано-1

Алена Сырова, корреспондент:
952 года Минску, а он в прекрасной форме, очень активный. Для утра субботы довольно многолюдно. Буквально в полдень в Верхнем городе начнется праздник «Минск интернациональный».

На мой взгляд, одно из самых красивых событий будет проходить в ратуше. Как только часы на башне пробьют двенадцать, девять пар – по одной от каждого района нашего города – дадут клятву верности друг другу.

На Октябрьской площади ровно в восемь вечера на сцену поднимутся минчане года, их поздравят белорусские артисты. А уже в половине девятого праздник переместится на сцену Верхнего города. Сюда придут не только музыканты, но и артисты балета.

Подробнее в видеоматериале.

# День города в Минске # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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