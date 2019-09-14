«Я буду танцевать, а вечером пойду на фейерверк»: как минчане собираются отметить День города

Новости Беларуси. Город с почти 10-вековой историей. Современный центр развития бизнеса и атмосфера счастья для миллиона семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Город с почти 10-вековой историей. Современный центр развития бизнеса и атмосфера счастья для миллиона семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск отмечает День города. Куда спешить за впечатлениями и развлечениями, расскажут наши корреспонденты. Всю субботу вместе с минчанами проведут наши коллеги.
Первой на связь со студией вышла Ксения Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
Столица готова с размахом отметить свой 952-й день рождения. Более 100 мероприятий во всех районах города соберут минчан, чтобы вместе поздравить столицу. По традиции старт празднованию Дня города даст торжественная церемония возложения цветов у стелы «Минск – город-герой».
Сразу после Минск превратится в одно масштабное народное гуляние. На главной праздничной площадке у Дворца спорта сегодня закрывают летний мотосезон. «H.O.G. Rally Minsk» соберет более 8000 байкеров.
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С ними площадку разделят пожарные и спасатели – в международном соревновании определят лучшего в профессии.
На проспектах Победителей и Машерова развернется масштабная историческая реконструкция «Менск Старажытны».
Хотим посетить и байкерский фестиваль, и на день танкиста.
Я буду танцевать, а вечером пойду на фейерверк.
На Немиге прогуляемся, там обычно концерты всякие. Должно быть прикольно, я думаю.
Дворик Национального исторического музея сегодня зазвучит по-белорусски: один за одним друг друга будут сменять лучшие этно-коллективы.
Ну а вечером Верхний город закружится в балетных па, на Октябрьской площади награды вручат лучшим в своей профессии минчанам. А в 23:00 небо Минска озарит праздничный салют.
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