«Я буду танцевать, а вечером пойду на фейерверк»: как минчане собираются отметить День города

Новости Беларуси. Город с почти 10-вековой историей. Современный центр развития бизнеса и атмосфера счастья для миллиона семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первой на связь со студией вышла Ксения Худолей.

Минск отмечает День города. Куда спешить за впечатлениями и развлечениями, расскажут наши корреспонденты. Всю субботу вместе с минчанами проведут наши коллеги.

Ксения Худолей, корреспондент: Столица готова с размахом отметить свой 952-й день рождения. Более 100 мероприятий во всех районах города соберут минчан, чтобы вместе поздравить столицу. По традиции старт празднованию Дня города даст торжественная церемония возложения цветов у стелы «Минск – город-герой».

Сразу после Минск превратится в одно масштабное народное гуляние. На главной праздничной площадке у Дворца спорта сегодня закрывают летний мотосезон. «H.O.G. Rally Minsk» соберет более 8000 байкеров.

На проспектах Победителей и Машерова развернется масштабная историческая реконструкция «Менск Старажытны».

С ними площадку разделят пожарные и спасатели – в международном соревновании определят лучшего в профессии.

Хотим посетить и байкерский фестиваль, и на день танкиста.

Я буду танцевать, а вечером пойду на фейерверк.

На Немиге прогуляемся, там обычно концерты всякие. Должно быть прикольно, я думаю.

Дворик Национального исторического музея сегодня зазвучит по-белорусски: один за одним друг друга будут сменять лучшие этно-коллективы.