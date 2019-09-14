Прямой эфир

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на выходные и начало следующей недели

14 сентября 2019 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На выходные и начало следующей недели в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. 

По информации Белгидромета, днем в субботу и воскресенье – 14 и 15 сентября – в отдельных районах страны прогнозируется усиление ветра до 15-18 м/с. 

В понедельник – 16 сентября – во многих районах Беларуси усилится западный ветер, его порывы составят до 15-20 м/с. 

Синоптики также добавляют, что 15-16 сентября по юго-востоку Гомельской области ожидается чрезвычайная  пожароопасность (пятый класс – красный уровень опасности).  

Утепляйтесь, в Беларусь идет похолодание. В выходные ожидается до +4°C (читать далее).  

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Как в День города будет ходить общественный транспорт в столице
14 сентября 2019 07:36

Как в День города будет ходить общественный транспорт в столице

Детей, которые родились накануне Дня Минска, встречал из роддома Президентский оркестр
13 сентября 2019 20:28

Детей, которые родились накануне Дня Минска, встречал из роддома Президентский оркестр

Рафаль Пасирбек о «H.O.G. Rally Minsk»: надо хорошо подумать, как справиться со всеми заданиями
13 сентября 2019 19:53

Рафаль Пасирбек о «H.O.G. Rally Minsk»: надо хорошо подумать, как справиться со всеми заданиями