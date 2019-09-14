В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на выходные и начало следующей недели

Новости Беларуси. На выходные и начало следующей недели в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.

По информации Белгидромета, днем в субботу и воскресенье – 14 и 15 сентября – в отдельных районах страны прогнозируется усиление ветра до 15-18 м/с.

В понедельник – 16 сентября – во многих районах Беларуси усилится западный ветер, его порывы составят до 15-20 м/с.

Синоптики также добавляют, что 15-16 сентября по юго-востоку Гомельской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс – красный уровень опасности).