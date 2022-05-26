«Учли наши пожелания». Жительница деревни Аксаковщина о встрече с замглавы Администрации Президента

Впрочем, комплексные вопросы потребовали в том числе выезда на место. Так, Ольга Чуприс накануне посетила деревню Аксаковщину. Местные жители не были удовлетворены качеством воды, а также состоянием дорог и тротуаров. Выезд на место позволил заметить и другие проблемные моменты, которые теперь также будут решать.

Мария Дощинская, жительница деревни Аксаковщина:

Сейчас наверняка знаем, что в июле уже будет решено и вода будет чистая, хорошая. Мы узнали по поводу дороги. Во-первых, учли наши пожелания. Разворотное кольцо, чтобы организовать транспортное сообщение в деревню в часы, в которые нас устраивали бы, нам нужно разворотное кольцо. По этому вопросу было много дискуссий много споров, и нам собирались это разворотное кольцо прям в центре деревни сделать, там, где у нас уже свои планы. На каком-то этапе мы дали свои предложения. Провели опрос, и нас услышали.