«Учли наши пожелания». Жительница деревни Аксаковщина о встрече с замглавы Администрации Президента
Новости Беларуси. Практика выездных приемов граждан продолжается. Сегодня, 26 мая, за помощью жители центрального региона обращались к заместителю главы Администрации Президента. Еще до начала личных встреч Ольга Чуприс познакомилась с проблемами минчан. Часть вопросов удалось решить заранее благодаря сотрудничеству с местными органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, комплексные вопросы потребовали в том числе выезда на место. Так, Ольга Чуприс накануне посетила деревню Аксаковщину. Местные жители не были удовлетворены качеством воды, а также состоянием дорог и тротуаров. Выезд на место позволил заметить и другие проблемные моменты, которые теперь также будут решать.
Мария Дощинская, жительница деревни Аксаковщина:
Сейчас наверняка знаем, что в июле уже будет решено и вода будет чистая, хорошая. Мы узнали по поводу дороги. Во-первых, учли наши пожелания. Разворотное кольцо, чтобы организовать транспортное сообщение в деревню в часы, в которые нас устраивали бы, нам нужно разворотное кольцо. По этому вопросу было много дискуссий много споров, и нам собирались это разворотное кольцо прям в центре деревни сделать, там, где у нас уже свои планы. На каком-то этапе мы дали свои предложения. Провели опрос, и нас услышали.
За сегодня поступило более 35 обращений. Большинство по традиционным темам: это правовые и вопросы жилищно-коммунального хозяйства, а также банковского и медицинского обслуживания.
Ольга Чуприс: «Часть вопросов удалось снять до момента личного приема» (подробнее здесь).