Стартовал рабочий визит в Беларусь делегации Рязанской области России

Беларусь продолжает укреплять сотрудничество с регионами России. Промышленность, импортозамещение, совместные проекты в социальной сфере становятся вопросами взаимного интереса. В Минск прибыла делегация Рязанской области во главе с губернатором. По традиции, прежде, чем приступить к деловой части программы, гости почтили память героев, вставших на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны. К монументу на площади Победы легли цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У гостей запланирована насыщенная программа. Сегодня, 16 марта, пройдет ряд двусторонних встреч и переговоров. Вопросы двустороннего взаимодействия обсудят в правительстве. По итогам ожидается подписание пакета документов, направленных на укрепление партнерства. Кроме того, российская делегация посетит белорусские флагманы промышленности.

Отметим, сотрудничество Беларуси и Рязанской области в последние годы вышло на уровень стратегического партнерства, демонстрируя впечатляющую динамику как в торговле, так и в области высоких технологий. Наша страна стабильно входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров региона, а ее доля в товарообороте области превышает 20 %.