Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

Президент Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире категории 1000 в Индиан-Уэллсе. Белоруска с третьей попытки выиграла титул в Калифорни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финальном матче первая ракетка планеты нанесла поражение представительнице Казахстана Елее Рыбакиной – 3:6, 6:4, 7:6. Наша прима проявила истинные бойцовские качества. После неудачи в первом сете, она не опустила руки и сумела дожать оппонентку. Более того, на решающем тай-брейке наша теннисистка отыграла матч-болл. Триумф в США позволил Соболенко увеличить отрыв в мировом рейтинге. Ближайшую преследовательницу она опережает более чем на 3,5 тысячи очков.

Арина Соболенко, первая ракетка планеты:

Спасибо ребята, за эту невероятную атмосферу каждый день, за то, что оставались здесь в такую жару и поддерживали нас. Пожалуйста, пейте больше воды, здесь очень жарко, так что берегите себя! Хочу поблагодарить свою команду за то, что они всегда рядом, всегда поддерживают меня. Вы такие сильные. И спасибо моему жениху! Что за неделя! Завести щенка, обручиться и выиграть титул. Я запомню это на всю оставшуюся жизнь.

Данный титул стал 23-м в карьере в одиночном разряде и втором в текущем сезоне. В январе белоруска выиграла турнир в Брисбене. Следующий старт – Miami Open. Соболенко вступит в борьбу со второго круга.