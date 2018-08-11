«Я к этому заводу уже привык»: в Бобруйске чествовали семьи, стаж работы которых достигает 100 лет

Новости Беларуси. Преданные своему делу белорусы 10 августа были в центре внимания в Бобруйске. В городе прошла акция профсоюзов «Мы – вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Бобруйск отправилась и наш корреспондент Камилла Шах.

С песней по жизни: Ольга Плотникова не расстается с ней и во время работы. Здесь, на площадке детского сада, ей вдруг вспомнились счастливые моменты собственного детства.

Ольга Плотникова, певица:

Мне очень нравится красить. Мне нравится сам процесс. Я отдыхаю в этот момент. С удовольствием вспоминаю, как это было у меня в детстве, когда мы с папой разукрашивали, именно разукрашивали нашу дачу. Она у нас очень яркая, очень цветастая. Папа давал мне волю, давал свободу действий. Я разукрашивала наш дом как хотела. Сейчас крашу, вспоминаю свое детство и думаю, как же было здорово!

Вместе с Ольгой сценические костюмы сменили на защитные халаты и другие артисты, в том числе начинающие. Они – участники республиканского конкурса «Новые имена Беларуси». Кроме песен в программе покраска горок и качелей в одном из детских садов Бобруйска. Это и есть нововведение 2018 года – в каждом городе оставить после себя добрый след. Начальник управления Федерации профсоюзов Беларуси: «Акция у нас проходит четвертый год, и каждый год она видоизменяется»

Но главные герои праздника – трудовые династии: семьи, несколько поколений которых преданно служат одному делу. Одна из таких – семья Беловых. Их трудовая биография на «Бобруйскагромаше» ведется с 1975 года. Николай Васильевич начинал слесарем механосборочных работ. Вскоре за мужем подтянулась супруга.

Следом – оба сына и их жены. А 1 августа по распределению пришел и внук. Таким образом, на предприятии трудятся уже три поколения семьи с общим стажем на всех 93 года.

Дмитрий Белов, электромеханик:

На работе мы пересекаемся довольно редко, скорее только за обедом, потому что работаем мы все же в разных цехах, в разных отделах. Надоесть точно не успеваем за это короткое время.

Николай Белов, пенсионер:

Как говорят, на месте камень обрастает. Я просто к этому заводу уже привык. Мне интересно было выпускать продукцию. Никогда не было такой мысли, чтобы уйти на другое предприятие.