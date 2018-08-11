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«Оставить частичку себя»: участники акции «Мы вместе» помогут с благоустройством в 25 городах Беларуси

11 августа 2018 11:41
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Новости Беларуси. Преданные своему делу белорусы накануне были в центре внимания и в Бобруйске. В городе прошла акция профсоюзов «Мы вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Оставить частичку себя»: участники акции «Мы вместе» помогут с благоустройством в 25 городах Беларуси-1

Чествование трудовых династий для Федерации уже традиция. На этот раз на сцену поднимались семьи, чей стаж работы достигает сотни лет. Праздник жителям подарили звезды белорусской эстрады.

«Оставить частичку себя»: участники акции «Мы вместе» помогут с благоустройством в 25 городах Беларуси-4

Но только концертом дело не ограничилось. В 2018 году акцию посвятили Году малой родины, поэтому в каждом городе участники стараются оставить свой след. В Бобруйске помогали с благоустройством.

«Оставить частичку себя»: участники акции «Мы вместе» помогут с благоустройством в 25 городах Беларуси-7

Сергей Комадей, начальник управления Федерации профсоюзов Беларуси:
Акция у нас проходит четвертый год, и каждый год она видоизменяется. Мы какие-то фишки добавляем, то, что нам кажется, нужно добавить. То, что идет от сердца. И конечно, в Год малой родины нам захотелось сделать что-то своими руками. Оставить частичку себя. Сделать какое-то маленькое, но доброе дело в каждом городе, в который мы приезжаем.

«Оставить частичку себя»: участники акции «Мы вместе» помогут с благоустройством в 25 городах Беларуси-10

Акция «Мы – вместе!» объединяет белорусов уже четвертый сезон подряд. В этом она пройдет в 25 городах. Из Бобруйска активисты отправляются в Смолевичи и Глуск.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Сергей Комадей # Фотофакт

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