«Оставить частичку себя»: участники акции «Мы вместе» помогут с благоустройством в 25 городах Беларуси

Новости Беларуси. Преданные своему делу белорусы накануне были в центре внимания и в Бобруйске. В городе прошла акция профсоюзов «Мы вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чествование трудовых династий для Федерации уже традиция. На этот раз на сцену поднимались семьи, чей стаж работы достигает сотни лет. Праздник жителям подарили звезды белорусской эстрады.

Но только концертом дело не ограничилось. В 2018 году акцию посвятили Году малой родины, поэтому в каждом городе участники стараются оставить свой след. В Бобруйске помогали с благоустройством.

Сергей Комадей, начальник управления Федерации профсоюзов Беларуси:

Акция у нас проходит четвертый год, и каждый год она видоизменяется. Мы какие-то фишки добавляем, то, что нам кажется, нужно добавить. То, что идет от сердца. И конечно, в Год малой родины нам захотелось сделать что-то своими руками. Оставить частичку себя. Сделать какое-то маленькое, но доброе дело в каждом городе, в который мы приезжаем.