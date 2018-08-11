«Мы сделали все необходимое для того, чтобы этот урожай был»: в Минской области поздравили героев жатвы

Новости Беларуси. Героев жатвы чествовали 11 августа в Минской области. Сразу два экипажа региона преодолели трехтысячный рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С хлебной нивы репортаж Оксаны Семашко.
Новости Беларуси. Героев жатвы чествовали 11 августа в Минской области. Сразу два экипажа региона преодолели трехтысячный рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С хлебной нивы репортаж Оксаны Семашко.
Виктор – аграрий с 20-летним стажем – в уборочный сезон буквально живет на хлебной ниве, чуть свет – уже в поле. Кстати, он герой не только нынешней жатвы. Не единожды поднимался на сцену за наградой на празднике хлеборобов «Дожинки». Его личный рекорд – 8000 тонн.
Виктор Стельмах, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:
Выехали в первый день без поломок и работаем. С шести и до позднего вечера, пока позволяют погодные условия.
Михаил Саладуха тоже в этом году продолжает бить хлебные рекорды. Это уже 21-я уборочная механизатора. 11 раз он представлял область на национальных «Дожинках». За достижения в труде Михаилу Саладухе трижды вручал ключи от машин глава государства. Сейчас первоклассный механизатор собирает пшеницу.
Михаил Саладуха, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:
Выбрал эту профессию потому, что понравилась. Так вот и работаю.
После торжественной части хлеборобы снова берутся за дело. На полях сегодня кипит работа, механизаторы стараются не потерять ни зернышка. В Минском районе аграриям осталось убрать всего 300 гектаров зерновых.
Дмитрий Логвинович, заместитель генерального директора агрокомбината «Ждановичи»:
Мы сделали все необходимое для того, чтобы этот урожай был. Но погода не совсем благоприятствовала, скажем так. Добиваться таких урожаев… Коль урожай есть, его надо собрать. И собрать в кратчайшие сроки.
К концу августа аграрии приступят уже к уборке кукурузы. Этой культуры на зерно в регионе в 2018 году уберут больше – с 45-ти тысяч гектаров. Урожай золотого зерна уродился отменный.
Игорь Макар, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Отрабатываются варианты для того, чтобы компенсировать недобор зерна этого года. Сегодня стоят прекрасные посевы кукурузы. Конечно, урожайность не та, на которую Минская область рассчитывала. 28,3 центнера имеем сегодня.
Тем временем уже готовится почва для будущего урожая. После 25 августа начнется сев озимых. А в середине сентября лучших хлеборобов соберут «Дожинки». На празднике отметят тех, кто смог отличиться, победить капризы небесной канцелярии и договориться с землей.