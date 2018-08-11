«Мы сделали все необходимое для того, чтобы этот урожай был»: в Минской области поздравили героев жатвы

Новости Беларуси. Героев жатвы чествовали 11 августа в Минской области. Сразу два экипажа региона преодолели трехтысячный рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С хлебной нивы репортаж Оксаны Семашко.

Виктор – аграрий с 20-летним стажем – в уборочный сезон буквально живет на хлебной ниве, чуть свет – уже в поле. Кстати, он герой не только нынешней жатвы. Не единожды поднимался на сцену за наградой на празднике хлеборобов «Дожинки». Его личный рекорд – 8000 тонн.

Виктор Стельмах, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:

Выехали в первый день без поломок и работаем. С шести и до позднего вечера, пока позволяют погодные условия.

Михаил Саладуха тоже в этом году продолжает бить хлебные рекорды. Это уже 21-я уборочная механизатора. 11 раз он представлял область на национальных «Дожинках». За достижения в труде Михаилу Саладухе трижды вручал ключи от машин глава государства. Сейчас первоклассный механизатор собирает пшеницу.

Михаил Саладуха, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:

Выбрал эту профессию потому, что понравилась. Так вот и работаю.

После торжественной части хлеборобы снова берутся за дело. На полях сегодня кипит работа, механизаторы стараются не потерять ни зернышка. В Минском районе аграриям осталось убрать всего 300 гектаров зерновых.

Дмитрий Логвинович, заместитель генерального директора агрокомбината «Ждановичи»:

Мы сделали все необходимое для того, чтобы этот урожай был. Но погода не совсем благоприятствовала, скажем так. Добиваться таких урожаев… Коль урожай есть, его надо собрать. И собрать в кратчайшие сроки.

К концу августа аграрии приступят уже к уборке кукурузы. Этой культуры на зерно в регионе в 2018 году уберут больше – с 45-ти тысяч гектаров. Урожай золотого зерна уродился отменный.

Игорь Макар, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Отрабатываются варианты для того, чтобы компенсировать недобор зерна этого года. Сегодня стоят прекрасные посевы кукурузы. Конечно, урожайность не та, на которую Минская область рассчитывала. 28,3 центнера имеем сегодня.