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С 12 августа топливо в Беларусь вновь подорожает на 1 копейку

11 августа 2018 14:24
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Новости Беларуси. 12 августа в Беларуси снова на 1 копейку подорожает топливо.  

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», политика поэтапного повышения цен на автомобильное топливо продолжается на основе ряда факторов, в числе которых цены на нефть, налоги, курсы валют и прочее.  

С воскресенья стоимость 1 литра автомобильного топлива составит:  

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 30 копеек,  

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 38 копеек,  

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 59 копеек,  

ДТ – 1 рубль 38 копеек.  

С последнего подорожания прошло более двух месяцев. Кроме того, в этот раз сотрудники «Белнефтехима» ответили на несколько часто задаваемых вопросов.  

Например, на вопрос «почему в Беларуси нефтеперерабатывающие заводы несут убытки» был дан ответ, что за последние несколько месяцев цена на сырьё выросла на 35%.  

Также сотрудники концерна объяснили, почему в 2016 году не упали цены на топливо, когда снизилась стоимость нефти: произошло падение курса белорусского рубля в отношении других валют.  

С 2019 года вывозная пошлина на нефть в России снизится с 30 до 0 %. 

Это может усугубить положение Беларуси на рынке нефтепродуктов в рамках ЕАЭС – подробнее здесь.  

# Бензин # общество

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