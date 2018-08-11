С 12 августа топливо в Беларусь вновь подорожает на 1 копейку

Новости Беларуси. 12 августа в Беларуси снова на 1 копейку подорожает топливо.

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», политика поэтапного повышения цен на автомобильное топливо продолжается на основе ряда факторов, в числе которых цены на нефть, налоги, курсы валют и прочее.

С воскресенья стоимость 1 литра автомобильного топлива составит:

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 30 копеек,

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 38 копеек,

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 59 копеек,

ДТ – 1 рубль 38 копеек.

С последнего подорожания прошло более двух месяцев. Кроме того, в этот раз сотрудники «Белнефтехима» ответили на несколько часто задаваемых вопросов.

Например, на вопрос «почему в Беларуси нефтеперерабатывающие заводы несут убытки» был дан ответ, что за последние несколько месяцев цена на сырьё выросла на 35%.

Также сотрудники концерна объяснили, почему в 2016 году не упали цены на топливо, когда снизилась стоимость нефти: произошло падение курса белорусского рубля в отношении других валют.

С 2019 года вывозная пошлина на нефть в России снизится с 30 до 0 %.