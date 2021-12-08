«Я к этому и стремилась, чтобы жить остаться в деревне». Молодой ветеринар на ферме под Витебском о своей работе

Новости Беларуси. Развитие животноводства – одно из главных стратегических направлений развития агропромышленного комплекса нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это, в первую очередь, продовольственная безопасность каждого из нас. Во-вторых – это экспортные поставки, а значит, прибыль и вклад в экономику. Стабильная работа отрасли во многом зависит от условий содержания животных. В Витебской области планируют в ближайшие пять лет реконструировать все молочно-товарные фермы. За образец возьмут комплекс «Маяк Ушачский». Здесь за короткий срок дали новую жизнь пустующему 30 лет зданию.

Тему продолжит Виктор Пралич.

На каждой корове висит специальный ошейник с датчиком. Посмотрите, как в Витебской области развивают животноводство. Анастасия Васильева – молодой специалист. Работает ветеринарным фельдшером. С детства Настя решила связать свою судьбу с сельским хозяйством. И поняла, что не ошиблась. Кстати, привлечь и закрепить молодежь на селе – одна из важных задач. Для этого создаются комфортные условия труда, специалисты получают высокую заработную плату, их обеспечивают жильем. Тем самым поднимают престиж аграрной профессии.