«Я к этому и стремилась, чтобы жить остаться в деревне». Молодой ветеринар на ферме под Витебском о своей работе

Новости Беларуси. Развитие животноводства – одно из главных стратегических направлений развития агропромышленного комплекса нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Развитие животноводства – одно из главных стратегических направлений развития агропромышленного комплекса нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это, в первую очередь, продовольственная безопасность каждого из нас. Во-вторых – это экспортные поставки, а значит, прибыль и вклад в экономику. Стабильная работа отрасли во многом зависит от условий содержания животных. В Витебской области планируют в ближайшие пять лет реконструировать все молочно-товарные фермы. За образец возьмут комплекс «Маяк Ушачский». Здесь за короткий срок дали новую жизнь пустующему 30 лет зданию.
Тему продолжит Виктор Пралич.
На каждой корове висит специальный ошейник с датчиком. Посмотрите, как в Витебской области развивают животноводство.
Анастасия Васильева – молодой специалист. Работает ветеринарным фельдшером. С детства Настя решила связать свою судьбу с сельским хозяйством. И поняла, что не ошиблась. Кстати, привлечь и закрепить молодежь на селе – одна из важных задач. Для этого создаются комфортные условия труда, специалисты получают высокую заработную плату, их обеспечивают жильем. Тем самым поднимают престиж аграрной профессии.
Анастасия Васильева, ветфельдшер комплекса «Маяк Ушачский»:
Все завит от молодежи, все завит от нас. То есть как нас подготовили в техникуме, в колледжах, где-то на высшем образовании, когда давали. Я выросла в деревне. И я, наоборот, бы тут осталась. Я к этому и стремилась, чтобы жить остаться в деревне. Хотя кто-то пытается меня вытащить в город.