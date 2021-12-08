Вольфович: Украина решила провести учения практически на госгранице. Наверное, смотрят на поляков

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику, к сожалению. В нормальных странах учения проводят на полигонах. Почему-то украинское руководство решило провести учения вблизи государственной границы. Практически на государственной границе. Под видом борьбы с нелегальной миграцией. Разворачивая группировку вооруженных сил, разворачивая тяжелое вооружение, привлекая вертолеты, боевые самолеты для борьбы с мигрантами? Наверное, смотрят на поляков. К чему это может привести? Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось. Хотелось бы, чтобы таких инцидентов не было, и с белорусской стороны мы не даем поводов никаких для подобных инцидентов. У нас испокон веков были нормальные отношения и взаимодействие, организованное по линии погранведомств и с Польшей, и с Литвой, и с Латвией, и с Украиной тем паче. Хотелось бы, чтобы те времена все-таки вернулись и взаимодействие по линии пограничных органов встало на то конструктивное русло, которое было.