На границе с Украиной открылась новая погранзастава «Орехово»

Новости Беларуси. Военная активность Украины у белорусских границ напоминает провокацию. Об этом 8 декабря заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время открытия новой пограничной заставы. Модульный комплекс появился на белорусско-украинском участке недалеко от межгосударственного автодорожного пункта пропуска «Олтуш». Под охраной пограничников более 30 километров сухопутного рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Застава «Орехово» Брестской пограничной группы стала второй в стране по сборной технологии. Она состоит из 25 отдельных модулей, которые можно при необходимости перемещать. Это в 10 раз дешевле по сравнению с капитальным строительством. При этом функциональная часть не страдает. Есть все условия для несения службы: столовая, оружейная, теплые казармы.

Кроме того, пограничники установили современные технические средства. Волоконно-оптическая сигнализационная система «Ворон» помогает моментально узнавать о причинах сработки: погода, дикие животные или настоящий нарушитель. За 2021 год здесь обнаружили 17 нарушителей. Среднее время реакции – до 5-7 минут. Вольфович: Украина решила провести учения практически на госгранице. Наверное, смотрят на поляков. Читайте здесь.