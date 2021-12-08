Прямой эфир

На каждой корове висит специальный ошейник с датчиком. Посмотрите, как в Витебской области развивают животноводство

08 декабря 2021 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Развитие животноводства – одно из главных стратегических направлений развития агропромышленного комплекса нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На каждой корове висит специальный ошейник с датчиком. Посмотрите, как в Витебской области развивают животноводство-1

Это, в первую очередь, продовольственная безопасность каждого из нас. Во-вторых – это экспортные поставки, а значит, прибыль и вклад в экономику. Стабильная работа отрасли во многом зависит от условий содержания животных. В Витебской области планируют в ближайшие пять лет реконструировать все молочно-товарные фермы. За образец возьмут комплекс «Маяк Ушачский». Здесь за короткий срок дали новую жизнь пустующему 30 лет зданию.  

На каждой корове висит специальный ошейник с датчиком. Посмотрите, как в Витебской области развивают животноводство-4

Тему продолжит Виктор Пралич.  

На каждой корове висит специальный ошейник с датчиком. Посмотрите, как в Витебской области развивают животноводство-7

Уже почти как два года аграрный сектор Витебской области развивается по 70-му Указу Президента. Его условие – создание агропромышленных объединений. Их семь. Во главе крупное перерабатывающее предприятие. Под крылом – сельхозорганизации, которые выполняют роль сырьевых зон.  

Одно из таких – «Маяк Ушачский». Пару лет назад предприятие было на грани банкротства. Его присоединили к Полоцкому комбинату хлебопродуктов и сейчас оно – одно из передовых. Мощности продолжают увеличивать: запустили цех по выращиванию молодняка.  

На каждой корове висит специальный ошейник с датчиком. Посмотрите, как в Витебской области развивают животноводство-10

Виктор Пралич, корреспондент:  
Животные здесь находятся на беспривязном содержании. Такой способ уже хорошо зарекомендовал себя. Во-первых – это комфорт для буренок, а во-вторых – они имеют беспрепятственный доступ к корму.  

На каждой корове висит специальный ошейник с датчиком. Посмотрите, как в Витебской области развивают животноводство-13

Цех рассчитан на 840 буренок. И обслуживать их будут два человека. И все благодаря умным технологиям. На каждом из животных висит специальный ошейник, который позволяет контролировать их состояние. При таком большом количестве поголовья, дедовскими методами работать уже неэффективно.  

На каждой корове висит специальный ошейник с датчиком. Посмотрите, как в Витебской области развивают животноводство-16

Дмитрий Григорьев, главный инженер предприятия «Полиэфир АГРО»:  
Автоматизированная система управления процессами – самый большой резерв повышения эффективности всего. И воспроизводства, и управления стадом, и кормление, и доение, и так далее. Без этой системы ни одна современная ферма работать не может. И мы здесь в тренде.  

# Сельское хозяйство # Экономика # Виктор Пралич # Николай Шерстнев # Дмитрий Григорьев # Анастасия Васильева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Страны Балтии хотят увеличить поставки электроэнергии из Беларуси
08 декабря 2021 10:01

Страны Балтии хотят увеличить поставки электроэнергии из Беларуси

Новости экономики за 07.12.2021
07 декабря 2021 18:49

Новости экономики за 07.12.2021

226% ВВП. Какая страна имеет самый большой госдолг в мире?
07 декабря 2021 18:48

226% ВВП. Какая страна имеет самый большой госдолг в мире?