На каждой корове висит специальный ошейник с датчиком. Посмотрите, как в Витебской области развивают животноводство

Это, в первую очередь, продовольственная безопасность каждого из нас. Во-вторых – это экспортные поставки, а значит, прибыль и вклад в экономику. Стабильная работа отрасли во многом зависит от условий содержания животных. В Витебской области планируют в ближайшие пять лет реконструировать все молочно-товарные фермы. За образец возьмут комплекс «Маяк Ушачский». Здесь за короткий срок дали новую жизнь пустующему 30 лет зданию.

Уже почти как два года аграрный сектор Витебской области развивается по 70-му Указу Президента. Его условие – создание агропромышленных объединений. Их семь. Во главе крупное перерабатывающее предприятие. Под крылом – сельхозорганизации, которые выполняют роль сырьевых зон.

Одно из таких – «Маяк Ушачский». Пару лет назад предприятие было на грани банкротства. Его присоединили к Полоцкому комбинату хлебопродуктов и сейчас оно – одно из передовых. Мощности продолжают увеличивать: запустили цех по выращиванию молодняка.