На каждой корове висит специальный ошейник с датчиком. Посмотрите, как в Витебской области развивают животноводство

Новости Беларуси. Развитие животноводства – одно из главных стратегических направлений развития агропромышленного комплекса нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Развитие животноводства – одно из главных стратегических направлений развития агропромышленного комплекса нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это, в первую очередь, продовольственная безопасность каждого из нас. Во-вторых – это экспортные поставки, а значит, прибыль и вклад в экономику. Стабильная работа отрасли во многом зависит от условий содержания животных. В Витебской области планируют в ближайшие пять лет реконструировать все молочно-товарные фермы. За образец возьмут комплекс «Маяк Ушачский». Здесь за короткий срок дали новую жизнь пустующему 30 лет зданию.
Тему продолжит Виктор Пралич.
Уже почти как два года аграрный сектор Витебской области развивается по 70-му Указу Президента. Его условие – создание агропромышленных объединений. Их семь. Во главе крупное перерабатывающее предприятие. Под крылом – сельхозорганизации, которые выполняют роль сырьевых зон.
Одно из таких – «Маяк Ушачский». Пару лет назад предприятие было на грани банкротства. Его присоединили к Полоцкому комбинату хлебопродуктов и сейчас оно – одно из передовых. Мощности продолжают увеличивать: запустили цех по выращиванию молодняка.
Виктор Пралич, корреспондент:
Животные здесь находятся на беспривязном содержании. Такой способ уже хорошо зарекомендовал себя. Во-первых – это комфорт для буренок, а во-вторых – они имеют беспрепятственный доступ к корму.
Цех рассчитан на 840 буренок. И обслуживать их будут два человека. И все благодаря умным технологиям. На каждом из животных висит специальный ошейник, который позволяет контролировать их состояние. При таком большом количестве поголовья, дедовскими методами работать уже неэффективно.
Дмитрий Григорьев, главный инженер предприятия «Полиэфир АГРО»:
Автоматизированная система управления процессами – самый большой резерв повышения эффективности всего. И воспроизводства, и управления стадом, и кормление, и доение, и так далее. Без этой системы ни одна современная ферма работать не может. И мы здесь в тренде.