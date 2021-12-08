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Владимир Кухарев встретился с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым

08 декабря 2021 13:33
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Новости Беларуси. Тесный и дружеский характер взаимоотношений между Беларусью и Азербайджаном 8 декабря подтвердили в Мингорисполкоме. Там прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Кухарев встретился с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым-1

Обсуждены насущные вопросы сотрудничества в различных сферах.  Среди них реализация проекта по установке в Минске памятника выдающемуся представителю мировой литературы Низами Гянджеви. Он жил и творил в XII–XIII веке в Гяндже – одном из наиболее крупных городов и центров культуры Азербайджана.  Вскоре бронзовое изваяние классика откроют в сквере на Старовиленском тракте, недалеко от здания посольства Азербайджана.  

# Беларусь-Азербайджан # общество # Владимир Кухарев # Ульви Бахшалиев # Низами Гянджеви # Фотофакт

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