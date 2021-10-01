«Чтобы они реализовали себя на пенсии». Ирина Костевич о стратегии активного долголетия

Теплые слова прозвучали и для жителя Вилейского района Семена Шубертия. Ему исполнилось 103 года. Всю жизнь он посвятил медицине: в военные годы работал фельдшером. После – до 82 лет – в местном ФАПе. Ветерана Великой Отечественной войны навестила министр труда и социальной защиты Беларуси. Ирина Костевич поздравила Семена Иосифовича с датой, вручила подарки и сувениры для всей семьи.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

В прошлом году мы приняли национальную стратегию активного долголетия. И в рамках этой стратегии определены основные направления. От системы территориальных центров развернуть им досуговую работу с тем, чтобы они реализовали себя на пенсии: пели, танцевали, рисовали, лепили, резьба по дереву, все что угодно. Ну и второе, когда постарше (75 +), – конечно же это уже проблемы со здоровьем. И здесь территориальные центры выстраивают систему оказания социальных услуг на дому.