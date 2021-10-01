«Не видите ошибок у нас?» Блогер Димасик Комарик оценил TikTok телеканала СТВ

Новости Беларуси. Ему 26 лет, у него трое детей, трудится животноводом, а еще он блогер-миллионник в популярной социальной сети TikTok, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Комар из Каменецкого района собрал армию поклонников. 1 миллион 300 тысяч подписчиков из Беларуси, России, Украины, Молдовы и десятков других стран. Первые видео разместил два года назад, а теперь проводит прямые эфиры между сменами на ферме, где заботится о буренках. Как эксперту по TikTok на оценку отдаем Дмитрию самое ценное – аккаунт телеканала СТВ в социальной сети.

– Не видите ошибок у нас?

– Да нет. Такого нет. Я снимаю похуже.

Далеко не с первого дубля и при поддержке блогера-миллионника TikTok-перо попало в руки корреспондента. Один из трендов – это мимикрия. «Я из деревни всю жизнь». Блогер-миллионник из Беларуси рассказывает, как достиг успеха в TikTok. Читайте также.