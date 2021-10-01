«Не видите ошибок у нас?» Блогер Димасик Комарик оценил TikTok телеканала СТВ

Новости Беларуси. Ему 26 лет, у него трое детей, трудится животноводом, а еще он блогер-миллионник в популярной социальной сети TikTok, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ему 26 лет, у него трое детей, трудится животноводом, а еще он блогер-миллионник в популярной социальной сети TikTok, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Комар из Каменецкого района собрал армию поклонников. 1 миллион 300 тысяч подписчиков из Беларуси, России, Украины, Молдовы и десятков других стран. Первые видео разместил два года назад, а теперь проводит прямые эфиры между сменами на ферме, где заботится о буренках.
Как эксперту по TikTok на оценку отдаем Дмитрию самое ценное – аккаунт телеканала СТВ в социальной сети.
– Не видите ошибок у нас?
– Да нет. Такого нет. Я снимаю похуже.
Далеко не с первого дубля и при поддержке блогера-миллионника TikTok-перо попало в руки корреспондента. Один из трендов – это мимикрия.
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Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Ну что, поехали. Ребята, совет от старичка TikTok. Первый совет. Сейчас вы забудете все, что я скажу после этого совета. Вот, нужно, короче, ишачить, пахать, а главное – позориться до конца. И никогда не сдаваться. Все это забудьте, а просто позорьтесь до конца, не сдавайтесь, и все у вас получится.