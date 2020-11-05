Александр Ивановский: оппоненты действующей власти стремятся показать, что протестуют все

Новости Беларуси. Почему в протестах представлены различные категории граждан, пояснил в программе Новости «24 часа» политолог Александр Ивановский.
Новости Беларуси. Почему в протестах представлены различные категории граждан, пояснил в программе Новости «24 часа» политолог Александр Ивановский.
Александр Ивановский, политолог:
Оппоненты действующей власти стремятся показать, причем не только белорусскому обществу, а мировому сообществу (по крайней мере, точно в региональном масштабе), что протестуют все. Если мы проанализируем их ресурсы, то представлены различные категории общества.
Естественно, давится на жалость. Люди, которые действительно имеют определенные проблемы в жизни, – и поэтому привлекаются и эти лица. Во-первых, делается это небескорыстно. В течении уже длительного времени, по крайней мере нескольких лет, активно финансируются как минимум две организации, которые поддерживали инвалидов.
Александр Ивановский:
Официально у нас звучали цифры о том, что в протестах, в определенных акциях участвовали от 15 до 20 % вот этих людей, которые имели проблемы с законодательством. Которые в силу целого ряда причин (в первую очередь – попытка самоутверждения) являются ударными группами, которые в этом деле участвуют.
И вот как раз когда вводят туда инвалидов, вот в эту агрессивную среду, это представляет наибольшую проблему при проведении этих мероприятий, обеспечении правопорядка.