Александр Ивановский: оппоненты действующей власти стремятся показать, что протестуют все

Александр Ивановский, политолог:

Оппоненты действующей власти стремятся показать, причем не только белорусскому обществу, а мировому сообществу (по крайней мере, точно в региональном масштабе), что протестуют все. Если мы проанализируем их ресурсы, то представлены различные категории общества.

Естественно, давится на жалость. Люди, которые действительно имеют определенные проблемы в жизни, – и поэтому привлекаются и эти лица. Во-первых, делается это небескорыстно. В течении уже длительного времени, по крайней мере нескольких лет, активно финансируются как минимум две организации, которые поддерживали инвалидов.