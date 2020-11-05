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«История нашего рода связана с этой церковью». В Глуске прихожане подарили храму новые колокола

05 ноября 2020 18:14
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Новости Беларуси. Звонкий голос Глуска. Спустя полвека в старую церковь Рождества Христова вернулся колокольный звон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой подарок родному храму в день рождения преподнесли неравнодушные земляки. Пять колоколов были отлиты в московской мастерской. В них олово, медь и немного серебра. Драгоценный металл делает звон тем самым, «малиновым».

Как звучит новый голос старой церкви, расскажет Юлия Мычка.

«История нашего рода связана с этой церковью». В Глуске прихожане подарили храму новые колокола -1

Колокольный звон храма Рождества Христова теперь в руках пономаря Владимира. В день рождения церкви после освящения ударить в них мог любой из гостей праздника. Отныне в будни и праздники церковь больше не будет молчать.

«История нашего рода связана с этой церковью». В Глуске прихожане подарили храму новые колокола -4

Серафим, епископ Бобруйский и Быховский:
Колокольный звон это очень приятно. Это значит, что люди собираются на молитву, идет богослужение, люди настраиваются на духовную жизнь, которая целью имеет любовь к Богу, любовь между людьми, мир, согласие. Вот для этого и колокола.

«История нашего рода связана с этой церковью». В Глуске прихожане подарили храму новые колокола -7

Наталья Богданович, прихожанка храма:
Колокольный звон вдохновляет на воцерковление, на веру, надежду, любовь.

Старая церковь обрела голос благодаря неравнодушным прихожанам. Прервать молчание старинного храма первым решился Анатолий Глаз. В этой церкви его крестили. С этим местом связны воспоминания о родителях, которые брали его на службу, вкус первого сладкого причастия.

«История нашего рода связана с этой церковью». В Глуске прихожане подарили храму новые колокола -10

Анатолий Глаз, прихожанин храма:
Мое пожелание было одно – чтобы эти колокола своим звоном отдаляли и избавляли мой родной райцентр от всех неприятностей, от всех тех дел, которые могут негативно повлиять на людей.

«История нашего рода связана с этой церковью». В Глуске прихожане подарили храму новые колокола -13

Найти союзников в благом деле было несложно. Житель Шклова Сергей Харлантьев поддержал идею товарища. Уже много лет подряд он передает колокола разным церквям Беларуси и России. Среди его подарков более 50 благовестников и колоколов. Эти для глусской церкви отлили в московской мастерской. В них олово, медь и немного серебра. Драгоценный металл делает звон тем самым, «малиновым».

«История нашего рода связана с этой церковью». В Глуске прихожане подарили храму новые колокола -16

Сергей Харлантьев, житель Шклова:
Я хотел сказать тем людям, которые ходят по проспекту с непонятными флагами, кричат, орут и чего-то требуют. Если вы патриоты своей страны, то нужно делать в силу возможностей для своего двора что-то, для своей улицы, для своего города и для своей страны.

За свою историю церковь переживала разные времена. В 1963 году ее купола снесли, и уже «обезглавленная» она перестраивалась под новые цели.

«История нашего рода связана с этой церковью». В Глуске прихожане подарили храму новые колокола -19

Юлия Мычка, корреспондент:
От старой церкви, которой, по словам местных жителей, больше 400 лет, здесь остались только несколько стен. В послевоенное время здесь работал кинотеатр, был мебельный магазин, а еще пять лет назад успешно работал ресторан. С помощью этого лифта блюда поднимали в банкетный зал.

«История нашего рода связана с этой церковью». В Глуске прихожане подарили храму новые колокола -22

Но для многих жителей это место всегда считалось святым. Историю родного храма люди передавали своим детям и внукам. Старшее поколение окрестных деревень прошло таинство крещения именно здесь.

«История нашего рода связана с этой церковью». В Глуске прихожане подарили храму новые колокола -25

Ольга Кубанская, прихожанка храма:
У меня бабушка была глубоко верующим человеком. Маму мою крестили здесь. История нашего рода связана с этой церковью.

«История нашего рода связана с этой церковью». В Глуске прихожане подарили храму новые колокола -28

Сегодня церковь переживает второе рождение. В планах перестроить второй этаж и разместить там звонницу, для взрослых и детей организовать воскресную школу. Новый голос церкви – это еще один шаг к полноценному возрождению храма.

«История нашего рода связана с этой церковью». В Глуске прихожане подарили храму новые колокола -31

Николай Глаз, протоиерей, настоятель храма Рождества Христова Глуска:
Люди, которые имеют затруднение прийти в храм по болезни, по возрасту, по различным причинам, – могут слышать, что в церкви началась какая-то служба, молебен или литургия. То есть внутри храма уже совершается служба, и вот этот голос церкви как раз могут слышать много людей.

# Православные в Беларуси # общество # Юлия Мычка # епископ Серафим # Наталья Богданович # Анатолий Глаз # Сергей Харлантьев # Ольга Кубанская # Николай Глаз # Фотофакт

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