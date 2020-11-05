«История нашего рода связана с этой церковью». В Глуске прихожане подарили храму новые колокола

Новости Беларуси. Звонкий голос Глуска. Спустя полвека в старую церковь Рождества Христова вернулся колокольный звон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой подарок родному храму в день рождения преподнесли неравнодушные земляки. Пять колоколов были отлиты в московской мастерской. В них олово, медь и немного серебра. Драгоценный металл делает звон тем самым, «малиновым». Как звучит новый голос старой церкви, расскажет Юлия Мычка.

Колокольный звон храма Рождества Христова теперь в руках пономаря Владимира. В день рождения церкви после освящения ударить в них мог любой из гостей праздника. Отныне в будни и праздники церковь больше не будет молчать.

Серафим, епископ Бобруйский и Быховский:

Колокольный звон – это очень приятно. Это значит, что люди собираются на молитву, идет богослужение, люди настраиваются на духовную жизнь, которая целью имеет любовь к Богу, любовь между людьми, мир, согласие. Вот для этого и колокола.

Наталья Богданович, прихожанка храма:

Колокольный звон вдохновляет на воцерковление, на веру, надежду, любовь. Старая церковь обрела голос благодаря неравнодушным прихожанам. Прервать молчание старинного храма первым решился Анатолий Глаз. В этой церкви его крестили. С этим местом связны воспоминания о родителях, которые брали его на службу, вкус первого сладкого причастия.

Анатолий Глаз, прихожанин храма:

Мое пожелание было одно – чтобы эти колокола своим звоном отдаляли и избавляли мой родной райцентр от всех неприятностей, от всех тех дел, которые могут негативно повлиять на людей.

Найти союзников в благом деле было несложно. Житель Шклова Сергей Харлантьев поддержал идею товарища. Уже много лет подряд он передает колокола разным церквям Беларуси и России. Среди его подарков более 50 благовестников и колоколов. Эти для глусской церкви отлили в московской мастерской. В них олово, медь и немного серебра. Драгоценный металл делает звон тем самым, «малиновым».

Сергей Харлантьев, житель Шклова:

Я хотел сказать тем людям, которые ходят по проспекту с непонятными флагами, кричат, орут и чего-то требуют. Если вы патриоты своей страны, то нужно делать в силу возможностей для своего двора что-то, для своей улицы, для своего города и для своей страны. За свою историю церковь переживала разные времена. В 1963 году ее купола снесли, и уже «обезглавленная» она перестраивалась под новые цели.

Юлия Мычка, корреспондент:

От старой церкви, которой, по словам местных жителей, больше 400 лет, здесь остались только несколько стен. В послевоенное время здесь работал кинотеатр, был мебельный магазин, а еще пять лет назад успешно работал ресторан. С помощью этого лифта блюда поднимали в банкетный зал.

Но для многих жителей это место всегда считалось святым. Историю родного храма люди передавали своим детям и внукам. Старшее поколение окрестных деревень прошло таинство крещения именно здесь.

Ольга Кубанская, прихожанка храма:

У меня бабушка была глубоко верующим человеком. Маму мою крестили здесь. История нашего рода связана с этой церковью.

Сегодня церковь переживает второе рождение. В планах перестроить второй этаж и разместить там звонницу, для взрослых и детей организовать воскресную школу. Новый голос церкви – это еще один шаг к полноценному возрождению храма.