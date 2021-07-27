«Я и своим родителям помогаю». Как школьники зарабатывают первые деньги во время каникул

Новости Беларуси. В Минской области убрано 122 тысячи гектаров, это четверть от запланированного. Намолочено 452 тысячи тонн зерна, урожайность – 37 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области убрано 122 тысячи гектаров, это четверть от запланированного. Намолочено 452 тысячи тонн зерна, урожайность – 37 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В уборке задействованы не только аграрии, но и молодежь. В каждом районе области работают свои сельскохозяйственные отряды, большинство – в Клецком и Червенском районах. В Клецком районе во время третьего трудового семестра создано 10 молодежных отрядов. Более сотни ребят изъявили желание провести каникулы с пользой.
Как справляются с работой подростки и на что потратят свои первые деньги, узнала Алеся Иванова.
Прополка, уборка зерноскладов, работа на ферме – этим летом клецкие школьники готовы потрудиться на славу. Помочь местным аграриям во время третьего трудового семестра вызвались более 100 молодых парней и девушек. Для них это шанс не только попробовать себя в новой профессии, но и заработать первые деньги.
Для учащегося Клецкого сельхозлицея Максима Жуковского это лето несомненно пройдет с пользой. За новым опытом в сельхозотряд на предприятие «Грицевичи» 16-летний юноша пришел впервые, и работа впечатлила. Стать на шаг ближе к аграрному ремеслу для мальчика не просто спортивный интерес. В будущем Максим планирует поступить в Пинский технологический колледж. К слову, в выборе профессии юноша не сомневался с детства, работать на земле в его семье умеет каждый.
Максим Жуковский, учащийся Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея:
Меня более привлекает работа с техникой. Мне нравится всякие детали перебирать, я и своим родителям помогаю. На уроке ПО я тоже помогаю своим мастерам, чтобы в чем-то разбираться. Я ездил на республику в Минск, участвовал, про технику рассказывал.
Заработать первые деньги и найти новых друзей в сельхозотряд пришел и школьник Никита Гринкевич. Несмотря на то, что родители юноши трудятся на предприятии «Грицевичи» не один год, сам связывать свою жизнь с аграрной сферой не планирует. Увлекается историей, юриспруденцией. А первый заработок отложит на будущий год, когда будет поступать в университет.
Никита Гринкевич, ученик Грицевичской средней школы:
Мне здесь больше всего нравится коллектив. Он очень дружный, хороший, работники. Условия труда очень хорошие здесь. Из Клецка встретил новых друзей. Научился дружить, работать в дружном коллективе. С пользой провел лето.
Всего здесь в сельхозотряде заняты 10 человек. Это учащиеся школ и лицеев района. Тяжелой работой ребят не нагружают, парни приходят на 4,5 часа. И оплата достойная – 200 рублей за 10 дней.
Анастасия Никончук, инженер по охране труда сельхозпредприятия «Грицевичи»:
Они выполняют работы, которые положены по возрасту. У нас уборочные работы, поэтому в основном они работают на зерносушильном комплексе. Подметают, убрали где-то – легкие виды работ. Ребята хотят работать, это какая-то смена обстановки, что-то новое узнают. Здесь смотрят и на ту же технику, и мальчики уже говорят, что хотели бы на таком МАЗе работать.
В период третьего трудового семестра в Клецком районе создано 10 молодежных отрядов – 107 человек. Ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Трудового лета ждали многие, записываться в сельхозотряды юноши и девушки начали еще в апреле.
Елена Шайкевич, главный специалист отдела Клецкого райисполкома:
Предприятия ОАО «Грицевичи», «Заостровечье», «Щепичи-Агро», «Кухчицы», сельскохозяйственный клецкий. Но в этом году, хочется отметить, «Кухчицы» принимают целых три отряда. Собирали колоски вначале, потом прополка свеклы. Подметают зерно после уборочных машин.
Третий трудовой семестр продолжается. Еще несколько десятков молодых местных жителей уже в августе отправятся в хозяйства на помощь. Кто-то найдет новых друзей, а кто-то накопит на долгожданную покупку. Но главное – каждый из них запомнит это трудовое лето надолго.