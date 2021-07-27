«Я и своим родителям помогаю». Как школьники зарабатывают первые деньги во время каникул

Новости Беларуси. В Минской области убрано 122 тысячи гектаров, это четверть от запланированного. Намолочено 452 тысячи тонн зерна, урожайность – 37 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В уборке задействованы не только аграрии, но и молодежь. В каждом районе области работают свои сельскохозяйственные отряды, большинство – в Клецком и Червенском районах. В Клецком районе во время третьего трудового семестра создано 10 молодежных отрядов. Более сотни ребят изъявили желание провести каникулы с пользой. Как справляются с работой подростки и на что потратят свои первые деньги, узнала Алеся Иванова. Прополка, уборка зерноскладов, работа на ферме – этим летом клецкие школьники готовы потрудиться на славу. Помочь местным аграриям во время третьего трудового семестра вызвались более 100 молодых парней и девушек. Для них это шанс не только попробовать себя в новой профессии, но и заработать первые деньги.

Для учащегося Клецкого сельхозлицея Максима Жуковского это лето несомненно пройдет с пользой. За новым опытом в сельхозотряд на предприятие «Грицевичи» 16-летний юноша пришел впервые, и работа впечатлила. Стать на шаг ближе к аграрному ремеслу для мальчика не просто спортивный интерес. В будущем Максим планирует поступить в Пинский технологический колледж. К слову, в выборе профессии юноша не сомневался с детства, работать на земле в его семье умеет каждый.

Максим Жуковский, учащийся Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея:

Меня более привлекает работа с техникой. Мне нравится всякие детали перебирать, я и своим родителям помогаю. На уроке ПО я тоже помогаю своим мастерам, чтобы в чем-то разбираться. Я ездил на республику в Минск, участвовал, про технику рассказывал. Заработать первые деньги и найти новых друзей в сельхозотряд пришел и школьник Никита Гринкевич. Несмотря на то, что родители юноши трудятся на предприятии «Грицевичи» не один год, сам связывать свою жизнь с аграрной сферой не планирует. Увлекается историей, юриспруденцией. А первый заработок отложит на будущий год, когда будет поступать в университет.

Никита Гринкевич, ученик Грицевичской средней школы:

Мне здесь больше всего нравится коллектив. Он очень дружный, хороший, работники. Условия труда очень хорошие здесь. Из Клецка встретил новых друзей. Научился дружить, работать в дружном коллективе. С пользой провел лето.

Всего здесь в сельхозотряде заняты 10 человек. Это учащиеся школ и лицеев района. Тяжелой работой ребят не нагружают, парни приходят на 4,5 часа. И оплата достойная – 200 рублей за 10 дней.

Анастасия Никончук, инженер по охране труда сельхозпредприятия «Грицевичи»:

Они выполняют работы, которые положены по возрасту. У нас уборочные работы, поэтому в основном они работают на зерносушильном комплексе. Подметают, убрали где-то – легкие виды работ. Ребята хотят работать, это какая-то смена обстановки, что-то новое узнают. Здесь смотрят и на ту же технику, и мальчики уже говорят, что хотели бы на таком МАЗе работать.

В период третьего трудового семестра в Клецком районе создано 10 молодежных отрядов – 107 человек. Ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Трудового лета ждали многие, записываться в сельхозотряды юноши и девушки начали еще в апреле.