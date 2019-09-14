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«Я горжусь Минском»: как горожане поздравляют столицу с праздником

14 сентября 2019 14:59
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Новости Беларуси. На связь со студией из праздничного Минска вышла наш корреспондент Алена Сырова. Она работает в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я горжусь Минском»: как горожане поздравляют столицу с праздником-1

Алена Сырова, корреспондент:
Буквально час назад прошел небольшой дождик. Совершенно не испортил никому настроения.

«Я горжусь Минском»: как горожане поздравляют столицу с праздником-4

Сегодня в Верхнем городе около полутора часов играли в «Мозгобойню». Все вопросы, конечно, касались жизни столицы. Например, в каком году Минск впервые упоминался летописи, каким результатом завершился матч Европа – США и многое другое.

«Я горжусь Минском»: как горожане поздравляют столицу с праздником-7

Хорошее настроение. Я пришел посмотреть на День города. Я играю в «Мозгобойню», и тут как раз есть шанс. Празднично! Завтра еще «Полумарафон» – думаю, это будет здорово.

«Я горжусь Минском»: как горожане поздравляют столицу с праздником-10

Большие молодцы. Я горжусь Минском, так что побольше встречных улыбчивых лиц, хорошего настроения. Всего доброго!

«Я горжусь Минском»: как горожане поздравляют столицу с праздником-13

Пускай остается таким. А если что-то – еще лучше становится.

«Я горжусь Минском»: как горожане поздравляют столицу с праздником-16

Чтобы прогресс двигался, и не было никаких войн!

«Я горжусь Минском»: как горожане поздравляют столицу с праздником-19

Чтобы здесь все были здоровые, я этого желаю.

Подробнее в видеоматериале.

«Я горжусь Минском»: как горожане поздравляют столицу с праздником-22

«Я горжусь Минском»: как горожане поздравляют столицу с праздником-24

«Я горжусь Минском»: как горожане поздравляют столицу с праздником-26

# День города в Минске # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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