«Я горжусь Минском»: как горожане поздравляют столицу с праздником

Новости Беларуси. На связь со студией из праздничного Минска вышла наш корреспондент Алена Сырова. Она работает в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

Буквально час назад прошел небольшой дождик. Совершенно не испортил никому настроения.

Сегодня в Верхнем городе около полутора часов играли в «Мозгобойню». Все вопросы, конечно, касались жизни столицы. Например, в каком году Минск впервые упоминался летописи, каким результатом завершился матч Европа – США и многое другое.

Хорошее настроение. Я пришел посмотреть на День города. Я играю в «Мозгобойню», и тут как раз есть шанс. Празднично! Завтра еще «Полумарафон» – думаю, это будет здорово.

Большие молодцы. Я горжусь Минском, так что побольше встречных улыбчивых лиц, хорошего настроения. Всего доброго!

Пускай остается таким. А если что-то – еще лучше становится.

Чтобы прогресс двигался, и не было никаких войн!