Какие проекты делает Social Weekend, и почему молодежь занимается благотворительностью? Рассказывает Александр Скрабовский

Новости Беларуси. В выездной студии СТВ – директор фонда «Добра», руководитель крупнейшего в Беларуси конкурса социальных проектов Social Weekend – Александр Скрабовский и победитель этого же конкурса, а так же создатель первой в Беларуси инклюзивной пекарни – Дмитрий Богданов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яна Шипко, корреспондент:

Насколько много добрых проектов, которые влияют на инфраструктуру Минска, на качество жизни, привносят что-то новое?

Александр Скрабовский, директор фонда «Добра», руководитель конкурса социальных проектов Social Weekend:

Наш конкурс уже более пяти лет существует, и за это время более 3500 заявок мы получили, более 300 проектов реализовалось. Это совершенно разные проекты. Это и те проекты, о которых рассказывал Дима, и те, которые в принципе создают инклюзивное общество и в городе, и в стране. Есть даже за пределами страны. «Мы долго к этому шли». В Минске открывают первую в стране инклюзивную пекарню На повестке мобильные приложения, которые, с одной стороны, обучают собирать мусор, с другой – заботятся о животных, то есть разноплановые. Отчасти тамагочи, отчасти игровая механика: нужная бумажка в нужную урну кладется. И вся эта игровая механика придает свой эффект. Есть более серьезные проекты, как виртуальная реальность: прямо программный и аппаратный комплексы, которые работают с нашими ведущими докторами и позволяют ускорить реабилитацию, сделать ее более доступной для людей, перенесших инфаркт, инсульт. Есть уже, в общем-то, мирового плана проекты, которые признаны на всем Европейском континенте. Наши участники – проект DeepDee, который делает диагностику различных заболеваний по анализу глазного дна. Это изначально было мобильное приложение со специальной насадкой.

Арт-объекты, которые мы видим. Если касаться Минска, то, например, станция метро «Молодежная». Тогда еще школьник, сейчас студент пришел и сказал: «Молодежная не совсем молодежная, надо ее разукрасить, развеселить». И вот идет время, прошли несколько худсоветов, получили разрешение от метрополитена. И мы очень надеемся, что вся документальная история закончится очень быстро, и мы увидим новую, красивую «Молодежную» станцию метро. Яна Шипко:

Для кого-то это праздничный уикенд, а прямо сейчас идет конкурс Social Weekend в формате хакатон. Это значит, что несколько сотен человек проводят свое свободное время – практически двое суток – за тем, чтобы сделать жизнь города и страны лучше, предлагать свои идеи, искать единомышленников и реализовывать. Александр Скрабовский:

Вы абсолютно правы. Есть конкурс, который проходится дважды в год. В рамках этого конкурса во время приема заявок мы проводим отдельное мероприятие хакатон. Двухдневный марафон. Конкретно сейчас 400 людей, 400 участников работают над более чем сотней идей. И завтра мы увидим 20 финалистов, 20 новых идей, которые будут менять Минск. Может быть, и республику, мир в целом.

Это все добрые проекты. Мы очень боялись, что город и все мероприятия, которые проходят – что все-таки люди предпочтут отдыхать. Но нет, вот, четыре сотни у нас есть – это более чем достаточно, чтобы сделать город еще лучше в новом сезоне. Яна Шипко:

А что вообще толкает молодых людей – это же в основном молодежь, активная, деятельная – на то, чтобы с альтруизмом проводить свободное время? Александр Скрабовский:

Вы знаете, не только молодежь. Совершенно разные возраста, и из каждого уголка Беларуси у нас есть региональный представитель. Как это работает? Это будут и бабушки, и профессора, и студенты, и школьники. Что толкает? Желание сделать кому-то лучше. То есть не за деньгами они туда пришли, и это мы подчеркиваем. Как правило, у нас так складывается в конкурсе, что деньги получают те, кто искренне хочет что-то изменить в лучшую сторону. Это и толкает, такая мотивация. Люди-то у нас добрые.