«Мы долго к этому шли». В Минске открывают первую в стране инклюзивную пекарню

Новости Беларуси. В выездной студии СТВ – директор фонда «Добра», руководитель крупнейшего в Беларуси конкурса социальных проектов Social Weekend – Александр Скрабовский и победитель этого же конкурса, а так же создатель первой в Беларуси инклюзивной пекарни Дмитрий Богданов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яна Шипко, корреспондент:

В Минске в районе площади Победы вот-вот заработает пекарня, специально ориентированная на то, чтобы дать рабочие места людям с ментальными нарушениями.

Дмитрий Богданов, создатель инклюзивной пекарни, победитель конкурса социальных проектов Social Weekend:

Совершенно верно. Мы долго к этому шли, уже второй год. Мы сейчас планируем, что к концу сентября – началу октября запустимся. Уже были даже предварительные собеседования. Яна Шипко:

Как к вам пришла эта идея? Как все это будет функционировать?

Дмитрий Богданов:

Это был очень долгий процесс. Больше пяти лет работаю с людьми с инвалидностью и понял, что есть определенные люди, которым очень сложно трудоустроиться. Пекарня – это один из таких процессов, когда можно разбить на мелкие функции и когда это понятный продукт, не надо воспитывать никакую культуру, мы все едим периодически печеньки с чаем. Мы решили, что можем привлечь к этому процессу как раз таки людей с ментальной инвалидностью.