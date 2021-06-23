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Красный уровень опасности. В Беларуси зафиксировали новый температурный рекорд июня

23 июня 2021 09:11
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Новости Беларуси. В Беларуси на 23 июня объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красный уровень опасности. В Беларуси зафиксировали новый температурный рекорд июня-1

Еще накануне был зафиксирован новый температурный рекорд июня за весь период метеонаблюдений – 35,9°С. Столбик термометра сегодня вновь подымется местами до этой отметки.

Красный уровень опасности. В Беларуси зафиксировали новый температурный рекорд июня-4

В такую знойную погоду специалисты советуют как можно меньше находиться на солнце, особенно с 12 до 16 часов, и пить больше жидкости, желательно обычную воду. Кроме того, лучше не выходить из дома без головного убора, а одежду выбирать из натуральных тканей. Медики также рекомендуют сохранять эмоциональное спокойствие, любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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