«Я думаю, будет всё круто». О чём мечтают дети из Гомельской области?
Новости Беларуси. В Гомеле 29 декабря состоялась Рождественская елка для детей из районов, пострадавших от чернобыльской трагедии. Практически 800 школьников пригласили на новогодний утренник в Гомельский цирк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традицию проведения таких встреч в Беларуси поддерживают уже 28 лет. Впервые организаторы пробуют новую локацию, до этого ребят собирали в столице. Сказочная атмосфера, подарки и сотни детских улыбок. Таким увидела праздник наша съемочная группа в Гомеле.
Посмотрели, погуляли здесь, пораскрашивали пряники, было весело.
Тоже хорошие эмоции, все прекрасно, хорошее настроение. Тоже пораскрашивали пряники, пофотографировались. Это был крутой год, но хочу, чтобы следующий был еще круче.
Я надеюсь, что 2022 год будет лучше, чем 2021-й. Я хочу стать юристом и надеюсь, что моя мечта сбудется, я буду поступать через полтора года. И я надеюсь, что я поступлю. Это 100 % должно быть.
Не был ни разу в городе, жду хороших впечатлений.
Я тоже не был в Гомеле. Я думаю, будет все круто.
«Осуществляем их заветные желания». В Гомеле поздравили детей из районов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС (подробнее здесь).