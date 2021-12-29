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«Я думаю, будет всё круто». О чём мечтают дети из Гомельской области?

29 декабря 2021 19:22
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Новости Беларуси. В Гомеле 29 декабря состоялась Рождественская елка для детей из районов, пострадавших от чернобыльской трагедии. Практически 800 школьников пригласили на новогодний утренник в Гомельский цирк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Традицию проведения таких встреч в Беларуси поддерживают уже 28 лет. Впервые организаторы пробуют новую локацию, до этого ребят собирали в столице. Сказочная атмосфера, подарки и сотни детских улыбок. Таким увидела праздник наша съемочная группа в Гомеле.  

«Я думаю, будет всё круто». О чём мечтают дети из Гомельской области?-1

Посмотрели, погуляли здесь, пораскрашивали пряники, было весело.  

«Я думаю, будет всё круто». О чём мечтают дети из Гомельской области?-4

Тоже хорошие эмоции, все прекрасно, хорошее настроение. Тоже пораскрашивали пряники, пофотографировались. Это был крутой год, но хочу, чтобы следующий был еще круче.  

«Я думаю, будет всё круто». О чём мечтают дети из Гомельской области?-7

Я надеюсь, что 2022 год будет лучше, чем 2021-й. Я хочу стать юристом и надеюсь, что моя мечта сбудется, я буду поступать через полтора года. И я надеюсь, что я поступлю. Это 100 % должно быть.  

«Я думаю, будет всё круто». О чём мечтают дети из Гомельской области?-10

Не был ни разу в городе, жду хороших впечатлений.  

«Я думаю, будет всё круто». О чём мечтают дети из Гомельской области?-13

Я тоже не был в Гомеле. Я думаю, будет все круто.  

«Осуществляем их заветные желания». В Гомеле поздравили детей из районов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС (подробнее здесь).  

# Новый год # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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