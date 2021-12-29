«Я думаю, будет всё круто». О чём мечтают дети из Гомельской области?

Новости Беларуси. В Гомеле 29 декабря состоялась Рождественская елка для детей из районов, пострадавших от чернобыльской трагедии. Практически 800 школьников пригласили на новогодний утренник в Гомельский цирк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традицию проведения таких встреч в Беларуси поддерживают уже 28 лет. Впервые организаторы пробуют новую локацию, до этого ребят собирали в столице. Сказочная атмосфера, подарки и сотни детских улыбок. Таким увидела праздник наша съемочная группа в Гомеле.