«Осуществляем их заветные желания». В Гомеле поздравили детей из районов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС
Новости Беларуси. В Гомеле 29 декабря состоялась Рождественская елка для детей из районов, пострадавших от чернобыльской трагедии. Практически 800 школьников пригласили на новогодний утренник в Гомельский цирк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традицию проведения таких встреч в Беларуси поддерживают уже 28 лет. Впервые организаторы пробуют новую локацию, до этого ребят собирали в столице. Сказочная атмосфера, подарки и сотни детских улыбок. Таким увидела праздник наша съемочная группа в Гомеле.
Петр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси:
Проведение новогодних праздников для детей из пострадавших районов – это старая добрая традиция. Она в этом году проводится в 28-й раз и имеет более широкий охват детей. Если прошлые годы проводилась в цирке в Минске, то в этом году она подразумевает два мероприятия. Это вручение сладких новогодних подарков для детей, которые проходят оздоровление в детских реабилитационно-оздоровительных центрах из пострадавших регионов. И кульминация – это мероприятие в Гомельском цирке. Всего в этом году акция охватит 5 тысяч детей.
Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:
Осуществляем их заветные желания и мечты. Мы люди взрослые, но все равно мечтаем о каком-то чуде, которое произойдет в новом году. И стараемся эти мечты детские оправдывать. Мы сегодня имеем возможность, поэтому наше государство, в том числе и МЧС, делает все, чтобы сбылись детские мечты.
«Я думаю, будет все круто». О чем мечтают дети из Гомельской области – читайте здесь.