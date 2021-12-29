«2021-й я встречала, взяв быка за рога. Причём буквально». Журналистка СТВ рассказала, каким был уходящий год для неё

Новости Беларуси. Сотни прямых эфиров, интересные герои, события, которые войдут в историю. Мы продолжаем новогодний проект СТВ «Своими глазами». Корреспонденты и ведущие нашего телеканала подводят итоги уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа». Предлагаем узнать, каким был 2021-й в лицах, фактах и личных впечатлениях для Яны Шипко.

Яна Шипко, СТВ:

2021-й я встречала, взяв быка за рога. Причем буквально – в компании символа этого года! Бычок-бодибилдер – вы только взгляните на мускулатуру – на самом деле белый и пушистый. И не только на вид. Отличается кротким нравом. А привезли его из Бельгии, чтобы добавить нашим буренкам первоклассных генов.

К наступлению этого года мир привык жить в коронавирусной реальности. Год с момента введения локдаунов наступил в начале весны. И я в очередной раз убедилась: закрытые границы не препятствие, чтобы стать ближе. Это время моих самых интернациональных материалов. От Чили до Великобритании герои сюжетов сами снимали кадры и онлайн записывали интервью. С одной лишь целью – поддержать друг друга.

Не меньше мотивировали меня весь год истории проекта «Белорусская Super женщина». Как думаете, у представительницы какой профессии могут быть такие руки? Она ими очень гордится. Потому как всю жизнь за рулем трактора. И это по любви! Как же я ждала посевной, чтобы встретиться с этой необычной белорусской.

А оказалось, каждой из героинь совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин есть чем удивить. После общения с ними оставался один вопрос: как они все успевают? Ведь хотя они все и супер, не обладают суперспособностями. Наверное, просто очень любят свое дело.

Не обошелся год без эмоционально сложных репортажей. В 1985-м на показах этого фильма у кинотеатров дежурили машины скорой помощи. Тяжело его смотреть было и сейчас. «Иди и смотри». Необыкновенно реалистичная картина Элема Климова, близкая каждому белорусу. За основу режиссер взял «Хатынскую повесть» и снял больше, чем кино. Актерами массовых сцен стали реальные жители белорусских деревень, пережившие оккупацию. На съемках они по-настоящему плакали и кричали от ужаса.

Мы связались с исполнителем главной роли, который постарел за съемки не только в кадре, Алексеем Кравченко, и создателями фильма, побывали на местах съемок. Получилось так пронзительно, что родилась идея сделать целую серию репортажей о том, как на «Беларусьфильме» снимались ленты о войне.

А еще за этот год я исколесила весь центральный регион. Это, кстати, название одноименной программы о вдохновляющих людях и местах Минской области. Будь то ученик гимназии, который собрал коллекцию военных артефактов, или юные ракетомоделисты, тарпановидные лошадки из Налибокской пущи или козы необычной породы на частном подворье, работа ангелов-поисковиков и спасателей или возрождение царской псовой охоты с борзыми. Все это мне хотелось узнавать самой и рассказывать вам. Порой нам удавалось показывать и то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Например, автомобильное производство. Здесь мы узнали, что такие же роботы собирают даже Tesla. И, кстати, одними из первых протестили белорусский электромобиль.

Именно здесь работа на 95 % автоматизирована благодаря обученным машинам.

Ну а теперь о том, что осталось за кадром, но для меня стало одним из главных событий уходящего года. И за это я благодарна своей работе и случаю, благодаря которому поехала в командировку на Ляховичский льнозавод. Думать о съемках было крайне сложно, после того как я увидела эти глаза. Очевидно, собачка страдала, но доверчиво тянулась к людям. В итоге спасибо огромное моим коллегам, которые не возражали: и 150 километров обратно до Минска она ехала в рабочей машине с нами. А потом было тяжелое лечение, операция, и пока прогноз по здоровью не очень хороший. Но Новый год мы будем встречать вместе – в тепле, а не на улице.

Муля, иди сюда, покажись, Мулечка. Идем, моя хорошая.