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«2021-й я встречала, взяв быка за рога. Причём буквально». Журналистка СТВ рассказала, каким был уходящий год для неё

29 декабря 2021 18:07
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Новости Беларуси. Сотни прямых эфиров, интересные герои, события, которые войдут в историю. Мы продолжаем новогодний проект СТВ «Своими глазами». Корреспонденты и ведущие нашего телеканала подводят итоги уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа».

Предлагаем узнать, каким был 2021-й в лицах, фактах и личных впечатлениях для Яны Шипко.

«2021-й я встречала, взяв быка за рога. Причём буквально». Журналистка СТВ рассказала, каким был уходящий год для неё-1

Яна Шипко, СТВ:
2021-й я встречала, взяв быка за рога. Причем буквально – в компании символа этого года! Бычок-бодибилдер – вы только взгляните на мускулатуру – на самом деле белый и пушистый. И не только на вид. Отличается кротким нравом. А привезли его из Бельгии, чтобы добавить нашим буренкам первоклассных генов.

«2021-й я встречала, взяв быка за рога. Причём буквально». Журналистка СТВ рассказала, каким был уходящий год для неё-4

К наступлению этого года мир привык жить в коронавирусной реальности. Год с момента введения локдаунов наступил в начале весны. И я в очередной раз убедилась: закрытые границы не препятствие, чтобы стать ближе. Это время моих самых интернациональных материалов. От Чили до Великобритании герои сюжетов сами снимали кадры и онлайн записывали интервью. С одной лишь целью – поддержать друг друга.

«2021-й я встречала, взяв быка за рога. Причём буквально». Журналистка СТВ рассказала, каким был уходящий год для неё-7

Не меньше мотивировали меня весь год истории проекта «Белорусская Super женщина». Как думаете, у представительницы какой профессии могут быть такие руки? Она ими очень гордится. Потому как всю жизнь за рулем трактора. И это по любви! Как же я ждала посевной, чтобы встретиться с этой необычной белорусской.

«2021-й я встречала, взяв быка за рога. Причём буквально». Журналистка СТВ рассказала, каким был уходящий год для неё-10

А оказалось, каждой из героинь совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин есть чем удивить. После общения с ними оставался один вопрос: как они все успевают? Ведь хотя они все и супер, не обладают суперспособностями. Наверное, просто очень любят свое дело.

«2021-й я встречала, взяв быка за рога. Причём буквально». Журналистка СТВ рассказала, каким был уходящий год для неё-13

Не обошелся год без эмоционально сложных репортажей. В 1985-м на показах этого фильма у кинотеатров дежурили машины скорой помощи. Тяжело его смотреть было и сейчас. «Иди и смотри». Необыкновенно реалистичная картина Элема Климова, близкая каждому белорусу. За основу режиссер взял «Хатынскую повесть» и снял больше, чем кино. Актерами массовых сцен стали реальные жители белорусских деревень, пережившие оккупацию. На съемках они по-настоящему плакали и кричали от ужаса.

«2021-й я встречала, взяв быка за рога. Причём буквально». Журналистка СТВ рассказала, каким был уходящий год для неё-16

Мы связались с исполнителем главной роли, который постарел за съемки не только в кадре, Алексеем Кравченко, и создателями фильма, побывали на местах съемок. Получилось так пронзительно, что родилась идея сделать целую серию репортажей о том, как на «Беларусьфильме» снимались ленты о войне.

«2021-й я встречала, взяв быка за рога. Причём буквально». Журналистка СТВ рассказала, каким был уходящий год для неё-19

А еще за этот год я исколесила весь центральный регион. Это, кстати, название одноименной программы о вдохновляющих людях и местах Минской области. Будь то ученик гимназии, который собрал коллекцию военных артефактов, или юные ракетомоделисты, тарпановидные лошадки из Налибокской пущи или козы необычной породы на частном подворье, работа ангелов-поисковиков и спасателей или возрождение царской псовой охоты с борзыми. Все это мне хотелось узнавать самой и рассказывать вам. Порой нам удавалось показывать и то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Например, автомобильное производство. Здесь мы узнали, что такие же роботы собирают даже Tesla. И, кстати, одними из первых протестили белорусский электромобиль.

«2021-й я встречала, взяв быка за рога. Причём буквально». Журналистка СТВ рассказала, каким был уходящий год для неё-22

Именно здесь работа на 95 % автоматизирована благодаря обученным машинам.

«2021-й я встречала, взяв быка за рога. Причём буквально». Журналистка СТВ рассказала, каким был уходящий год для неё-25

Ну а теперь о том, что осталось за кадром, но для меня стало одним из главных событий уходящего года. И за это я благодарна своей работе и случаю, благодаря которому поехала в командировку на Ляховичский льнозавод. Думать о съемках было крайне сложно, после того как я увидела эти глаза. Очевидно, собачка страдала, но доверчиво тянулась к людям. В итоге спасибо огромное моим коллегам, которые не возражали: и 150 километров обратно до Минска она ехала в рабочей машине с нами. А потом было тяжелое лечение, операция, и пока прогноз по здоровью не очень хороший. Но Новый год мы будем встречать вместе – в тепле, а не на улице.

«2021-й я встречала, взяв быка за рога. Причём буквально». Журналистка СТВ рассказала, каким был уходящий год для неё-28

Муля, иди сюда, покажись, Мулечка. Идем, моя хорошая.

«2021-й я встречала, взяв быка за рога. Причём буквально». Журналистка СТВ рассказала, каким был уходящий год для неё-31

До сих пор не делилась этим в соцсетях, чтобы не сглазить выздоровление. Но вот решилась рассказать на случай, если у вас будет толика сомнения, как поступить в такой ситуации, знайте, в ваших силах подарить счастливую жизнь самому благодарному и преданному созданию на свете. А если у вас есть похожие истории, делитесь ими в Instagram под хештегом «Дайлапудобру» или пишите на мой аккаунт, а я приеду и сниму про вас сюжет. Пусть будет больше добрых дел и новостей в следующем году! С наступающим!

# Журналистика # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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