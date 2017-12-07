«Я дул в соломинку мыльные пузырьки». Как делают уникальные изделия на заводе «Неман»

Новости Беларуси. Авторские фужеры со снежинками, ели и, конечно, символ наступающего года Собаки – все из стекла и чистого хрусталя. Стеклодувы из Березовки начали создавать новогоднюю коллекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждое изделие уникально в своем роде, ведь это от начала и до конца ручная работа. Авторы шедевров – потомственные мастера. Железо куют, а стекло режут пока горячо. В этом цеху Валерий Багинский настоящий повелитель метаморфоз. Хрупкий хрусталь вмиг превращается в бесформенную массу и тут же, в доли секунды, застывает в новом изысканном облике: например, такой новогодней собаки. Он 40 лет работает стеклодувом, говорит, «укрощать стекло» – гордость его рода.

Валерий Багинский, выдувальщик Березовского стеклозавода «Неман»:

Отец работал на заводе, мать работала. Пришел, посмотрел, увидел, понравилось.

А на соседнем верстаке трудится коллега Николай Малявский. Печь разогрета до 1500 ° и мужчина виртуозно вращает трубку выдувальщика. Сделать изделие в 5 сантиметров или 60 – для него не проблема.

Николай Малявский, выдувальщик Березовского стеклозавода «Неман»:

Как с глиной – что хочешь с ним, то и твори. То есть оно может стекать, как мед, или при застывании с ним уже легче работать. У Николая мать, отец и дед работали на этом заводе. Какую выбрать профессию, пожалуй, решили гены.

Николай Малявский:

У меня началось с маленького детства, что я дул в соломинку мыльные пузырьки. Мне нравится смотреть в магазинах, у нас в белорусских приходишь и душа радуется за стеклоизделие, которое ты изготовил своими руками.

Богатырская сила и в то же время трепетное отношение к материалу – процесс завораживает и привлекает женщин. Здесь шутят: чтобы набить руку профессионала, пришлось побить не один килограмм стекла.

Галина Буро, СТВ:

Самое сложное при работе со стеклом – привыкнуть к температуре в цеху. Здесь действительно очень жарко. Новички начинают с работы вот такими специальными ножницами. Попробуем! Каждая вещь – эксклюзив. Ручная работа высоко ценится во всем мире. Мастерство штука сложная, не терпит лени, а потому и профессия редкая и почетная.

Юрий Кисляк, главный инженер Березовского стеклозавода «Неман»:

При посещении наших коллег, которые работают в странах Западной Европы: Германия, Чехия, Словакия, увидя, как работают наши мастера, они были в восхищении и готовы были пригласить их к себе на работу по обмену опытом.