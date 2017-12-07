«Построив компактный медицинский центр, сэкономили 400 миллионов евро»: строительство больницы в Ждановичах подходит к концу

Новости Беларуси. В Ждановичах завершается строительство нового здания Республиканского клинического медицинского центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По какому принципу организуют медобслуживание обсуждали на совещании у Президента. Решение о строительстве нового современного центра глава государства принял в 2014году. История вопроса такова: Минску нужна была большая новая больница, посчитали, что проще возвести для госслужащих отдельный небольшой медцентр, а добротное здание нынешней лечкомиссии в центре столицы передать городу. Таким образом, построив компактный медицинский центр, сэкономили около 400 миллионов евро.

18 000 м², стационар на 100 коек и поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в смену. Указ о строительстве новой больницы в Ждановичах Президент подписал ещё в 2014. Буквально сразу же началось строительство комплекса зданий. Из центра города сюда совсем скоро переедет Республиканский клинический медицинский центр. Прежде он располагался на улицах Энгельса и Красноармейской. Это «свежие» кадры. На возведение объекта потребовалось два года, сейчас готовность высокая. Сдать объект планируют в конце 2017 года – начале 2018 года. В январе клиника будет полностью введена в эксплуатацию.

Такую стройку развернули неспроста. Для города нужна была больница. Нашли альтернативу: переселить с огромных площадей клинический медицинский центр, при этом предложив ему «новую прописку». А точнее другое, компактное здание. Благодаря такому решению, сэкономить удалось примерно 400 миллионов евро.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Планировалось в Минске строительство огромной больницы из-за нехватки площадей. Стоимость этой больницы колебалась от 300 до 500 миллионов евро в зависимости от оборудования. Дешевле, как мы видим, она обойтись и не могла, потому что сарай строить сегодня не только в Минске, но и в другом городе, неприемлемо. Скупой платит дважды, тогда было принято решение, что Минску надо передать эту огромную больницу в Управление делами Президента, где на излечении находилось наверное 5 тысяч госслужащих из 17 тысяч, то есть мы, построив компактный, небольшой медицинский центр, сэкономили, по расчетам, которые сейчас можно прикинуть, еще не успели построить эту больницу, порядка 400 миллионов евро. Наверное, хорошая экономика И ведь создание подобных центров — практика мировая. Больницы, в которых обслуживают государственных служащих или, например, военных, есть во все м мире. Александр Лукашенко интересуется: какова реальная готовность объекта и как будет организовано медобслуживание? Уже не раз отмечалось, новая клиника будет компактной, проектная мощность – 10000 человек. Причем, лечить здесь будут и обычных граждан.

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра:

Как и сегодня, в новом медицинском центре будут обслуживаться лица по договорам добровольного медицинского страхования и по прямым договорам с медицинским центром. Эта категория граждан Республики Беларусь и многих компаний, посольств, аккредитованных в Республике Беларусь, она не сокращается, а наоборот, она может даже расширяться. Вот такое основное требование главы государства, но самое главное, что медицинский центр должен быть центром высоких медицинских технологий, высочайшего профессионализма кадрового. Но и это еще не все. Доступны каждому белорусы будут и так называемые точечные высокотехнологичные направления. К примеру, в новой клинике намерены развивать абсолютно новые направления в современной кардиохирургии.

Александр Лукашенко:

Была поставлена задача – на базе этого центра создать суперсовременную больницу, где будут отрабатываться новейшие технологии. Обслуживаться там как раз будет уже даже не шесть тысяч госслужащих, а три-четыре тысячи, остальные будут обслуживаться обычные граждане, с советских времен стоящие на учете люди, которые заслужили находиться на обслуживании в подобном центре. И там почти половина пациентов будет обслуживаться граждане Республики Беларусь в том числе и платно. Если тебя не устраивает обслуживание, например, в какой-то минской больнице, ты можешь прийти, заплатить деньги, поскольку ты не по месту будешь обслуживаться, и обслужишься здесь. Те, кто говорят, что это вот моя больница, слава богу, чтоб я и дальше так лечился, как я лечусь до сих пор. Я по больницам не ходил и не хожу. Скажу прямо: я готов со всех вас пыль сдувать, а не только лечить, лишь бы вы эффективно работали для государства. Еще такую больницу построим – только работайте честно, открыто и принципиально, чтобы государство процветало. Нам нужен центр. И это первый центр. Мы построим еще в каждой области подобные центры, откуда будут высочайшие технологии идти в другие медицинские центры и клиники. Подобные медицинские центры с самыми современными технологиями открывать в каждой области можно и нужно. Тем более прогрессивные методики как правило «шагают» по всей Беларуси.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Те же кардиохирургические операции мы выполняем во всех регионах, практически во всех регионах мы выполняем трансплантацию почек, я называю буквально некоторые маркеры того качества и того уровня уже созданных медицинских центров областного уровня, которые конечно, будут подвергаться дальнейшему развитию.