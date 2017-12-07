14-летняя Ульяна Наронская из Слуцка заняла первое место на Международном чемпионате кондитерского искусства

Новости Беларуси. А вот талант этой девушки – уже признали. На международном уровне. 14-летняя Ульяна Наронская из Слуцка победила в соревновании среди кондитеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее сахарные цветы – ни за что не отличишь от настоящих. Разве что, только пахнут они ванилью. Орхидеи, хризантемы, розы красивыми рядами заняли место на тортах и пирожных.