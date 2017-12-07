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14-летняя Ульяна Наронская из Слуцка заняла первое место на Международном чемпионате кондитерского искусства

07 декабря 2017 14:49
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Новости Беларуси. А вот талант этой девушки – уже признали. На международном уровне. 14-летняя Ульяна Наронская из Слуцка победила в соревновании среди кондитеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

14-летняя Ульяна Наронская из Слуцка заняла первое место на Международном чемпионате кондитерского искусства-1

Ее сахарные цветы – ни за что не отличишь от настоящих. Разве что, только пахнут они ванилью. Орхидеи, хризантемы, розы красивыми рядами заняли место на тортах и пирожных.

14-летняя Ульяна Наронская из Слуцка заняла первое место на Международном чемпионате кондитерского искусства-3

К слову, от заказов юная художница-кондитер отбоя не имеет. Ее сладкие шедевры уже оценили многие любители мучного.

14-летняя Ульяна Наронская из Слуцка заняла первое место на Международном чемпионате кондитерского искусства-5

14-летняя Ульяна Наронская из Слуцка заняла первое место на Международном чемпионате кондитерского искусства-7

14-летняя Ульяна Наронская из Слуцка заняла первое место на Международном чемпионате кондитерского искусства-9

14-летняя Ульяна Наронская из Слуцка заняла первое место на Международном чемпионате кондитерского искусства-11

# общество # Фотофакт # Кондитерские изделия

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