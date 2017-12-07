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Более 60 % жителей России считают Беларусь своим самым дружественным внешнеполитическим партнером

07 декабря 2017 14:58
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Новости Беларуси. Беларусь лидирует в рейтинге самых дружественных внешнеполитических партнеров России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60 % жителей России считают Беларусь своим самым дружественным внешнеполитическим партнером-1

По данным социологического опроса Центра интеграционных исследований Европейского банка развития, так считают более 60 % жителей этой страны. В тройку входят также Казахстан и Армения. Опрос проводился в 7 государствах постсоветского пространства.

Более 60 % жителей России считают Беларусь своим самым дружественным внешнеполитическим партнером-4

К слову, большинство из опрошенных белорусов также высказались с ответными симпатиями к России. Кроме того, эксперты отмечают, что среди респондентов во всех странах по-прежнему преобладает позитивное отношение к соседям по СНГ.

# общество # Социологический опрос # Фотофакт

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