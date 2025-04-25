В Любани введут в эксплуатацию новый дом с арендными квартирами в 2025-м

Жилье в Беларуси необходимо строить под потребности производства. Это отмечал глава нашего государства. Акцент при этом будет сделан на арендных «квадратах», чтобы обеспечить ими работников предприятий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Льготные жилые площади предоставляют нуждающимся, а также востребованным специалистам. Только в одном из районов Минской области – Любанском – за последние три года построено 14 арендных квартир. Часть уже распределены. В основном они предусмотрены для работников силовых структур, а также молодых специалистов. В приоритете на очередь – работники здравоохранения, образования и социальной сферы.

Александр Лаптев, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Любанского райисполкома:

В этом году также предусматривается сдать 16-квартирный жилой дом, где 10 квартир также имеют арендное жилье. Общей площадью построено около 950 квадратов. Ранее было построено в городском поселке Уречье, где тоже у нас арендное жилье. Для молодых специалистов на селе по программе развития села у нас строились дома в сельскохозяйственных организациях. Они имеют возможность предоставлять уже свое жилье. В том числе часть жилья переведена в арендное.

Арендное жилье – одна из форм государственной поддержки специалистов. Это, в свою очередь, позволяет закрепить кадры на местах. За 2024 год в Минской области построено около 70 тысяч квадратных метров такого жилья.